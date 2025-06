Dai Queen a Vasco e Ultimo. Tre giorni di tributi on stage

Un omaggio al rock internazionale dei Queen e un tributo a quello italiano di Vasco Rossi, senza dimenticare i pezzi di un cantautore molto amato dai più giovani. E poi gli stand gastronomici, le birre artigianali, le bancarelle e i giochi per i più piccoli. Tre giorni di musica, street food e divertimento da oggi a domenica con l’iniziativa Nova Milanese in Festa, organizzata da M20-Let’s Go on the road in collaborazione col Comune.

Nell’area mercato di via Oberdan concerti live ogni sera: oggi e domani i battenti apriranno dalle 18.30 a mezzanotte; domenica si comincerà già alle 11.30. Stasera il concerto d’apertura sarà affidato agli A Queen Experience (nella foto) con il loro Omaggio ai Queen: la band darà vita a un tributo suggestivo e appassionante al leggendario gruppo britannico, ripercorrendo la carriera e le hit più belle di Freddie Mercury e compagni.

Domani toccherà all’energia del rock italiano con i CardioVascoLari e il loro Tributo a Vasco, mentre domenica spazio a un Omaggio a Ultimo e alle emozioni delle sue canzoni con la band Ti Dedico Ultimo. Ingresso libero.

Il rock domani sera sarà di scena anche a Sovico: alle 21 sul palco del teatro OppArt concerto dei Bad Gurus, con le loro sonorità intense e potenti. Il gruppo è composto da Roberto Bartolini alle chitarre, Fabio Martini a voce, chitarra e fiati, Matteo Martini al basso e Diego Mariani alla batteria.

F.L.