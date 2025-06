Torna il trenino turistico con itinerari speciali al Forte e ai campeggi

Estate in trenino a Colico. Dopo il successo dello scorso anno, anche per l’estate 2025 torna a Colico il Trenino turistico, attivo da dopodomani, domenica 29 giugno, per tutta l’estate, fino al 31 agosto, con partenze quotidiane da piazza Giuseppe Garibaldi. Le corse sono garantire al mattino, al pomeriggio e alla sera, nei seguenti orari: 10,00, 11,30, 16,30, 18,00, 21,00 e 22,00. In programma anche itinerari speciali il martedì e il sabato alle 9.30 verso il Forte Montecchio e il giovedì alle 9,00 e il sabato alle 17,00 verso i campeggi di Piona. Un’occasione divertente e adatta a tutta la famiglia per scoprire in modo originale il territorio.

Tornano anche le tanto attese serate estive di animazione per bambini e il ballo liscio al PalaLegnone, in calendario tutti i giovedì sera, dalle 20 in poi, fino al 28 agosto. Sempre al Palalegnone venerdì prossimo va in scena il concerto Incanto Acustico, con un repertorio di brani che hanno segnato la storia della musica italiana, mentre sabato prossimo si apre il Festival Musica sull’Acqua all’Abbazia di Piona.

Daniele De Salvo