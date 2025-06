La commedia degli equivoci. Allievi sul palco

Una girandola di equivoci, un testo senza peli sulla lingua e un andamento scenico vivace, per una rappresentazione che farà ridere e divertire. È lo spettacolo teatrale “La presidentessa“, in scena oggi, domani e domenica alle 21 al Bloom di Mezzago. A interpretare l’opera saranno una dozzina di attori che hanno seguito i corsi di recitazione organizzati dal centro multiculturale. La pièce, curata da Lilli Valcepina e Aldo Castelli con la collaborazione di Maria Bonolis, è liberamente tratta dalla brillante commedia scritta a inizio ‘900 dal francese Maurice Hennequin insieme a Pierre Veber, un testo in 3 atti che è tra i più rappresentati del genere del vaudeville: tra equivoci, trovate e colpi di scena, lo spettacolo racconta le vicende di Gobette, una spregiudicata e maliziosa soubrette. La commedia è stata adattata due volte anche per il cinema in Italia, diventando prima un film diretto da Pietro Germi e poi un remake con regista Luciano Salce. Biglietto d’ingresso 5 euro. Prenotazioni al 340-8591965.

F.L.