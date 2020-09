Milano, 20 settembre 2020 - Urne aperte oggi, domenica 20 settembre e domani, lunedì 21 settembre. In Lombardia cittadini al voto per il referendum costituzionale e le elezioni comunali. Oggi i seggi rimarranno aperti dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alla 15. Alle ore 12 l'affluenza per il referendum in Lombardia si è attestata al 12,6%, per quanto concerne le comunali al 16,18%.

Le misure di sicurezza anti-Covid: come si vota

Per la prima volta nella storia della Repubblica l’accesso ai seggi e le procedure di voto saranno dettate da inedite misure anti-contagio. La prima operazione, in tempi di emergenza Covid, è stata la pulizia degli spazi, ripetuta oggi e lunedì. Martedì si procederà alla sanificazione finale in vista del ritorno degli studenti in aula mercoledì. Il Ministero dell’Interno ha chiesto a tutti i Comuni di agevolare il voto di anziani e persone in condizione di fragilità, categorie che avranno una sorta di corsia preferenziale per esprimere il voto senza stare troppo in coda.

All’esterno dei seggi il controllo di code e distanziamento è in capo alle forze dell’ordine. Nei seggi saranno disponibili i dispositivi di protezione individuale, cioè mascherine, guanti e gel per il seggio e una piccola scorta per gli elettori a cui, per esempio, sia caduta la mascherina che quindi non sia più utilizzabile. All’ingresso dei seggi non è prevista la misurazione della temperatura. Le matite copiative per esprimere la propria preferenza sulla riduzione o meno del numero di deputati e senatori saranno sanificate dopo ogni voto. La scheda elettorale dovrà essere inserita personalmente dall’elettore nell’urna.

Il voto a domicilio

Un’altra novità dettata dall’emergenza prevede il diritto di voto dal proprio domicilio per i pazienti in quarantena o isolamento fiduciario che ne hanno fatto richiesta. Tra loro anche l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in isolamento ad Arcore. A Milano sono stati 32. Il personale sanitario che si recherà nelle case di questi 32 milanesi che, pur non potendo lasciare il proprio domicilio vogliono votare, fa parte delle sezioni Covid organizzate negli ospedali Niguarda, San Raffaele, San Carlo, Policlinico e Sacco, sezioni formate da un presidente e due scrutatori, che si occuperanno sia di raccogliere il voto nei reparti che di uscire con un mezzo della Protezione civile.

Il quesito del referendum

Quanto al quesito referendario, gli elettori troveranno stampate sulla scheda le seguenti parole: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari“, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?». Votare “sì’’ significa confermare il taglio dei parlamentari da 945 a 600, votare “no’’ significa opporsi alla riforma voluta dal M5S. Non c’è quorum, il che vuol dire che l’opzione vincitrice sarà quella che otterrà un voto più dell’altra, a prescindere dall’affluenza nazionale.

Elezioni comunali in 84 municipi, al voto anche Lecco e Mantova

Ottantaquattro Consigli comunali da rinnovare. Altrettanti sindaci da eleggere o rieleggere. In totale si tratta appena del 5,6 per cento del totale dei 1.506 municipi lombardi, e fra questi il 17,9 per cento sono dei centri maggiori di quindicimila abitanti, 15 Comuni su 84. La schiacciante maggioranza delle amministrazioni al rinnovo, invece, l’82,1 per cento, 69 su 84, è costituita da realtà territoriali che sono sotto la soglia dei 15mila abitanti. Due soltanto sono i capoluoghi di provincia che vanno al rinnovo, entrambi fin qui guidati dal centrosinistra. Lecco, dove l’uscente Virginio Brivio lascia posto a quattro diversi candidati, con la coalizione progressista ora divisa di fronte a un centrodestra unito e ai Cinque Stelle che corrono in solitudine, e Mantova.

Milano

Nel Milanese sono 9 i Comuni al voto. Tra questi, ci sono 6 grossi Comuni con oltre 15mila abitanti interessati dalle amministrative: Bollate, Cologno Monzese, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. A questi si aggiungono altri tre comuni più piccoli: Baranzate, Cuggiono e Vittuone. ( AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE NEL MILANESE e NEL LEGNANESE)

Bergamo

Sono 13 i Comuni al voto in provincia di Bergamo, tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti: Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Sorisole e Valleve. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Brescia

In provincia di Brescia sono 8 i Comuni al voto, due dei quali (Lonato del Garda e Rovato) contano oltre 15mila abitanti. Alle urne, dunque, andranno Capriano del Colle, Corte Franca, Lonato del Garda, Magasa, Quinzano d'Oglio, Roncadelle, Rovato e Travagliato. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Como

Sono 10 i Comuni al voto in provincia di Como, tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Tra i paesi che dovranno eleggere il nuovo sindaco anche Campione d'Italia, exclave italiana in Svizzera, alle prese con una difficile situazione per via della crisi legata al casinò. Ecco dove si andrà alle urne: Asso, Campione d'Italia, Casnate con Bernate, Domaso, Lambrugo, Lipomo, Montorfano, Plesio, Turate e Valsolda. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Cremona

Soltanto 3 i comuni al voto, tutti molto piccoli, in provincia di Cremona: Corte de' Frati, Persico Dosimo e Soncino. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Lecco

Nel Lecchese sono 7 i Comuni al voto, tra cui proprio Lecco, capoluogo di provincia. Gli altri sei paesi coinvolti contano meno di 15mila abitanti. Ecco dove si andrà alle urne: Ballabio, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Lecco, Mandello Del Lario e Sueglio. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Lodi

Nel Lodigiano si vota solo in due Comuni, che contano poco più di 4000 abitanti in totale: Borgo San Giovanni e Santo Stefano Lodigiano. (AFFLUENZA,EGGI I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Mantova

Nel Mantovano si vota in cinque Comuni: nel capoluogo Mantova, a Curtatone, Castel d'Ario , Monzambano e Viadana. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Pavia

Nel Pavese sono 8 i Comuni al voto. Due, Vigevano e Voghera, i comuni più grandi. Poi, Miradolo Terme, Pieve del Cairo, Pizzale, Silvano Pietra, Vellezzo Bellini e Vistarino. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Sondrio

In provincia di Sondrio sono 8 i Comuni al voto, tutti però molto piccoli: Cercino, Civo, Madesimo, Mazzo di Valtellina, Novate Mezzola, San Giacomo Filippo, Spriana e Talamona. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Varese

In provincia di Varese si vota in 11 Comuni, due dei quali (Saronno e Somma Lombardo) sono grossi centri con oltre 15mila abitanti. Poi, ci sono Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno-Mombello, Lonate Ceppino, Luino, Masciago Primo e Origgio. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)