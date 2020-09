Sondrio, 20 settembre 2020 - Urne aperte in provincia di Sondrio. Oltre al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari (il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana), in Lombardia si voterà per le Elezioni comunali 2020. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora nessun candidato sindaco ottenga al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi (il 50 per cento più uno) si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due candidati più votati, che si terrà domenica 4 e lunedì 5 ottobre. I seggi elettorali saranno aperti domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15.

Si vota complessivamente in 84 Comuni. In Valtellina sono 8, tutti però molto piccoli: Cercino, Civo, Madesimo, Mazzo di Valtellina, Novate Mezzola, San Giacomo Filippo, Spriana e Talamona.

Cercino

A Cercino un candidato unico, si tratta del sindaco uscente Daniele De Pianto che dovrà riuscire a far sì che votino il 50% più uno degli aventi diritto.

Civo

A Civo, comune che alle ultime elezioni fu commissariato per il mancato raggiungimento del quorum, sono chiamati a votare per scegliere tra tre candidati: Barbara Marchetti di 'Rivivere Civo', Mario Maghini di 'Noi del territorio per il territorio' e Salvatore Serrau di 'Civo Ora'.

Madesimo

Quattro candidati a Madesimo, comune commissariato: Daniela Pilatti di 'Insieme per Madesimo', Serena Robbia di 'Madesimo Passo Avanti', Florio Deghi di 'Madesimo Rinasci' e Paola Barri di 'Uniti per Madesimo'.

Mazzo di Valtellina

Un solo candidato anche a Mazzo di Valtellina, è il sindaco uscente Franco Matteo Saligari che si presenta con la lista 'Mazzo e il suo futuro', anche in questo caso dovranno votare il 50% più uno degli aventi diritto.

Novate Mezzola

Il comune di Novate Mezzola è costretto a tornare al voto dopo la morte del sindaco Pierangelo Nonini, scomparso per l’aggravarsi delle sue condizioni dopo aver contratto il covid-19. I candidati sono Fausto Nonini, attuale vice sindaco, con la lista civica 'Novate' e Daniele Tavasci con 'Uniti per Novate'.

San Giacomo e Filippo

A San Giacomo Filippo due candidati: Luigi Buzzetti con la lista 'Responsabili' e Severino Destefani di 'San Giacomo Viva'.

Spriana

Due candidati a Spriana, comune commissariato: Giampiero Busi con la lista 'Spriana' e Ivo del Maffeo di 'Spriana nel cuore'.

Talamona

Talamona che conta oltre 10 mila abitanti sarà chiamata a scegliere tra Italo Riva con 'Progetto Comune 2020' e Davide Menegola con 'Talamona 2.0', in quest’ultima lista molti membri di quella del sindaco uscente Fabrizio Trivella che non si è presentato come candidato.