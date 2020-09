Pavia, 20 settembre 2020 - Urne aperte nel Pavese. Oltre al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari (il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana), in Lombardia si voterà per le Elezioni comunali 2020. Sono 8 i Comuni della provincia di Pavia chiamati al voto il 20 e 21 settembre per eleggere sindaco e Consiglio comunale. Si vota domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Alle 19 in provincia di Pavia affluenza al 36,02%, mente alle 12 del 13,85%.

Miradolo Terme

A Miadolo Terme sfida a due tra Michela Callegari di 'Innovazione Miradolese' e Alessandro Cornelio Marchesini di 'Miradolo Vive'

Pieve del Cairo

Poker di canidati a Pieve del Cairo dove corrono Valter Audisio Capittini con 'Pieve nel cuore', Niccolò Capittini con 'Pieve al centro'), Rosa Lia Lacerenza con 'Si…amo Pieve' e Paolo Roberto Ansandri con 'Noi per Pieve'.

Pizzale

Due i candidati sindaco a Pizzale: Vincenzo Faiello di 'Insieme con i cittadini per l'alternativa' e Gaetano De Angelis di'Noi per Pizzale'.

Silvano Pietra

A Silvano Pietra è sfida a tre fra Stefano Pilato di 'Silvano futura', Pasquale Zollo del 'Movimento Lavoratori Giovani' e Paolo Mutti di 'Noi per Silvano'.

Vellezzo Bellini

A Vellezzo Bellini il sindaco uscente Graziano Boriotti, sostenuto dalla lista 'Agorà', cerca la riconferma contro Michele Frigerio della 'Lista civica Governabilità per Vellezzo Bellini'

Vigevano

Ben sette i candidati sindaco a Vigevano. Si tratta di Giuseppe Squillaci sostenuto da 'La strada per Vigevano' e 'Grande Vigevano'; Luca Bellazzi di 'Polo laico'; Furio Suvilla che corre per 'Gruppo civico' e 'Vigevano Futura'; Andrea Ceffa sostenuto da 'Vigevano riparte', 'Fratelli d’Italia', 'Forza Italia' e 'Lega'; Silvia Baldina del 'Movimento 5 Stelle'; Roberto Guarchi di 'Rifondazione comunista' e Alessio Bertucci che è il candidato di 'Pd', 'Vigevano coraggiosa' e 'Le api 2020'.

Vistarino

Enrica Boschetti di 'Vistarino c'è' e Mario Cinus di 'Per Vistarino - Ambiente Sicurezza Innovazione' sono i due candidati in lizza a Vistarino.

​Voghera

A Voghera si sfidano in sei candidati sindaco. Sono Paola Garlaschelli ('Voghera al centro', 'Noi con Voghera', 'Fratelli d’Italia', 'Forza Italia' e 'Lega'), Carmelo Pagnotta ('Lista civica Scuola'), Giuseppina Insalaco ('Cambiamo'), Antonio Marfi (Movimento 5 Stelle'), Pier Ezio Ghezzi ('Civica Ghezzi sindaco', 'Quartieri di Voghera' e '+Libera') e Nicola Affronti ('Pd', 'Voghera per l’Oltrepò', 'Voghera libera e forte', 'Udc', 'Mcv' e 'Insieme per Voghera').