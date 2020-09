Cremona, 20 settembre 2020 - Urne aperte nel Cremonese. Oltre al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari (il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana), in Lombardia si vota per le Elezioni comunali 2020. Alle urne si andrà domenica 20 (dalle 7 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15). Nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora nessun candidato sindaco ottenga al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi (il 50 per cento più uno) si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due candidati più votati, che si terrà domenica 4 e lunedì 5 ottobre. I seggi elettorali saranno aperti domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15. Alle 19 per le amministrative nel Cremonese l'affluenza si è attestata al 46,13%, mentre alle 12 al 19,89%.

Si vota complessivamente in 84 Comuni. Nel Cremonese sono tre, tutti molto piccoli: Corte de' Frati, Persico Dosimo e Soncino.

Corte de' Frati

A Corte de' Frati, 1.300 abitanti, il solo candidato è Giuseppe Rossetti, ex primo cittadino in carica prima dei tre mandati dell’attuale sindaco Rosolino Azzali, anche vicepresidente della Provincia. Per lui la sfida sarà dunque solo con il quorum.

Persico Dosimo

Il candidato unico alle elezioni del 2019 di Persico Dosimo Giacomo Zaffanella, che non potè fare il sindaco perché non raggiunse il quorum con il conseguente commissariamento del comune, all’ultimo minuto ha deciso di non presentare la lista. Zaffanella non ha voluto commentare la decisione limitandosi a dire che non c’erano le condizioni per presentrarla. Sta di fatto che a correre rimangono in due: Giuseppe Bignardi e Alessandro Galli.

Soncino

Il comune più grande dei tre che vanno al voto è infine Soncino, 8mila abitanti: qui si sfideranno l’attuale sindaco Gabriele Gallina, espressione del centrodestra e coordinatore provinciale di Forza Italia, e Daniela Cavati, candidata del centronistra e della lista Uniti per Soncino.