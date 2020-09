Mantova, 20 settembre 2020 - Urne aperte nel Mantovano. Oltre al Referendum Costituzionale sulla riduzione del numero dei Parlamentari (il quarto referendum costituzionale della storia della Repubblica Italiana), in Lombardia si voterà per le Elezioni comunali 2020. Nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, qualora nessun candidato sindaco ottenga al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi (il 50 per cento più uno) si tornerà a votare per il ballottaggio tra i due candidati più votati, che si terrà domenica 4 e lunedì 5 ottobre. I seggi elettorali saranno aperti domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle ore 7 alle 15.

Si vota complessivamente in 84 Comuni. Nel Mantovano sono cinque: il capoluogo Mantova, Curtatone, Castel d'Ario , Monzambano e Viadana.

Mantova

Sono 7 i candidati sindaco a Mantova. Mattia Palazzi è il sindaco uscente, candidatosi per un secondo mandato al Palazzo municipale di via Roma. Esponente del Pd, è sostenuto da cinque diverse liste: Italia Viva, 'Lista gialla Palazzi 2020' e 'ManTua', 'Per Mantova' e 'Partito Democratico'. Quarantadue anni, vanta una lunga esperienza dunque all'interno dell'amministrazione comunale, che guida dal 2015. Si ripresenta alle amministrative, dopo l'esperienza del 201, Michele Annaloro. Cinque anni fa l'architetto oggi 56enne si era presentato col Movimento 5 stelle, con cui è iniziata la sua carriera politica. Poi, è passato al Gruppo misto. E' sostenuto dalla lista civica 'Grande Mantova'. Stefano Rossi, 54enne dirigente con un passato da imprenditore anche all'estero, è il candidato del centrodestra. Mantovano di nascita, è sposato e ha due figli. A sostenerlo, oltre alla Lega, sono Forza Italia, Fratelli d'Italia e la lista 'Mantova ideale Rossi sindaco', 'Forza Italia Berlusconi per Mantova', 'Lega Lombarda Salvini Mantova', 'Mantova ideale Rossi sindaco','Fratelli d'Italia -Giorgia Meloni'. Giuliano Longfils, consigliere comunale "dissidente" e uscente di Forza Italia, si presenta sostenuto da una lista civica, 'Mantova nel cuore'. Ex insegnante in pensione, 77 anni e una lunga esperienza nella politica locale, è alla ricerca dell'ottavo mandato in consiglio comunale. Cesare Battistelli, insegnante 54enne di Storia e filosofia in una scuola di Asola, è il candidato sindaco di Rifondazione comunista. Risiede a Gazoldo degli Ippoliti, dove ha già corso per la poltrona di sindaco venendo eletto come consigliere di minoranza. Roberto Biasotti, motivational trainer e scrittore, si candida a sindaco di Mantova con la lista civica 'Viva Mantova'. Infine, Gloria Costani, candidata ufficiale del Movimento Cinque stelle a Mantova. A sostenerla anche la "sua" lista civica 'Salute ambiente futuro', nata nel 2011. Costani ha lavorato come medico di base a Lunetta e si occupa da anni da anni di tematiche legate all'ambiente e alla salute.

Castel d'Ario

Sono tre i candidati sindaco a Castel d'Ario. Daniela Castro per la lista 'Progetto Comune'. Giampaolo Turazza per la lista 'Insieme per Castel d'Ario'. Pierluigi Fregna per la lista 'Un paese migliore'.

Curtatone

Sono tre i candidati sindaco a Curtatone. Il primo cittadino uscente Carlo Bottani cerca il secondo mandato. A sfidarlo ci sono Elena Molinari con Lista civica 'Adesso sì' e Andreella Nicola con lista civica 'Curtatone in Comune'.

​ Monzambano

Saranno in due a sfidarsi a Monzambano. Giorgio Cappa sostenuto dalla lista 'Cantiere Mozambano' e Alberto Rama sostenuto da 'Per fare insieme'.

Viadana

Sono cinque i candidati sindaci a Viadana. Nicola Cavatorta è sostenuto da 'Lega per Salvini premier', 'Fratelli d'Italia', 'Viadana in testa', 'Forza Viadana'. Silvio Perteghella è il candidato sindaco di 'Viadana Democratica'. Lorenzo Gandini è il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. Fabrizia Zaffanella è candidata sindaco sostenuta dalle liste 'Iocambio' e 'Uniti per Viadana'. Alessia Minotti è la candidata sostenuta da 'Viadana Davvero', 'Generazione Viadana', 'Viadana Futura' e 'Il Grande Fiume'.