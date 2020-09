Vaerese, 20 settembre 2020 - rne aperte in provincia di Como. Sono 11 i Comuni della provincia di Varese chiamati al voto il 20 e 21 settembre per eleggere sindaco e Consiglio comunale. In due di questi, Saronno e Somma Lombardo, potrebbe essere necessario riccorrere al turno di ballottaggio, il 4 e 5 ottobre, in quanto si tratta di città con più di 15mila abitanti.

​Casorate Sempione

A Casorate Sempione corrono per la carica di sindaco Dimitri Cassani di 'Rinascita Civica' e Martina Grasso di 'Casorate Aperta'.

Gemonio

A Gemonio la sfida è fra il sindaco uscente Samuel Lucchini di 'Impegno Civico' e Fabio Felli di 'Insieme per Gemonio'.

Golasecca

A Golasecca corrono per la carica di primo cittadino Claudio Ventimiglia di 'Aria nuova', attuale sindaco, e Maddalena Reggio 'Tradizioni e futuro sostenibile'.

Gorla Maggiore

Sfida a due anche a Gorla Maggiore dove si presentano Pietro Zappamiglio di 'Fare Comune Gorla Maggiore' e Maria Rita Colombo di 'Qui progetto Gorla'.

Laveno Mombello

Poker di candidati a Laveno Mombello che vede sfidarsi Paola Sabrina Bevilacqua sostenuta dalla lista 'Centrosinistra – Paola Sabrina Bevilacqua', Giancarlo De Bernardi di 'Idea lista', Luca Santagostino di 'Civitas' e Andrea Trezzi con la lista 'Il domani inizia oggi'.

Lonate Ceppino

A Lonate Ceppino sfida in rosa tra Stefania Zanasca di 'Lonate in Comune' e Clara Dalla Pozza della 'Lega Lonate Ceppino'.

Luino

A Luino sono quattro i candidati in lizza. La Lega, sostenuta da 'Lombardia Ideale' e 'Luino Civica' schiera candidato l’attuale vicesindaco Alessandro Casali con la lista “#Luinesi”. Fratelli d’Italia e Forza Italia puntano su Franco Compagnoni, attuale capogruppo della minoranza consiliare e caldeggiato dal sindaco in carica Andrea Pellicini, in lista come consigliere nello schieramento 'Sogno di Frontiera'. Furio Artoni con 'Azione Civica per Luino e Frazioni' propone la guida della città con una compagine eterogenea distante dai partiti tradizionali. 'Proposta per Luino' è infine una lista civica che si pone nell’area di centrosinistra e candida come sindaco Enrico Bianchi, già segretario locale del Partito Democratico negli scorsi anni .

Masciago Primo

A Masciago Primo la sfida elettorale è una corsa a tre fra Giorgio Piccolo di 'Per Masciago Primo', Giorgio Rizzitano di 'Avanti Masciago' e Marco Magrini di 'Masciago al centro'.

Origgio

A Origgio sono quattro i candidati: Sabrina Banfi per 'Origgio Democratica', Andrea Azzalin per 'Promuovere Origgio', Evasio Regnicoli per 'Evasio Sindaco – Lega e Civica' e Daniele Ceolin per 'Origgio 2020'

Saronno

A Saronno si presentano cinque candidati sostenuti complessivamente da 14 liste. Il sindaco uscente Alessandro Fagioli scende in campo con una coalizione che riunisce tutto il centrodestra: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la civica Saronno al Centro. Il centrosinistra corre unito con Augusto Airoldi come candidato sindaco. Con lui Partito Democratico e le due liste civiche 'Tu@ Saronno' e Lista Civica 'Airoldi sindaco'. Torna in corsa anche l’ex sindaco Pierluigi Gilli, primo cittadino per 10 anni dal 1999 al 2009. Corre sostenuto da 'Lista Civica con Saronno – Gilli Sindaco', 'Italia Viva', 'Azione', '+Europa' e 'Unione Italiana'. Ci riprova il Movimento 5 Stelle, con Luca Longinotti. Una sola donna come candidato sindaco, Novella Ciceroni, che si presenta con 'Obiettivo Saronno'.

Somma Lombardo

A Somma Lombardo si presentano otto liste a sostegno di tre candidature. 'Partito Democratico Somma Lombardo', 'Somma al Centro', 'Somma Civica' e 'Sinistra per Somma' sostengono il sindaco uscente Stefano Bellaria; 'Lega Somma Lombardo', 'Fai centro con Somma Ideale' e 'Forza Italia Somma Lombardo' sostengono Alberto Barcaro, mentre 'Fratelli d’Italia Somma Lombardo' candida a sindaco Manuela Scidurlo.