Nubifragio a Milano e in Lombardia, tempesta di pioggia e vento: tetti scoperchiati, treni bloccati e un ferito

Milano, 26 agosto 2023 – È iniziato poco dopo le 16 il nubifragio previsto a Milano e in buona parte della Lombardia. Duramente colpita la Brianza nell'area tra Monza, Seregno e Rho. La gente per strada ha iniziato a ripararsi dalle piogge forti e improvvise e c’è un fuggi fuggi generali dai parchi riaperti in anticipo questa mattina. Le autorità regionali e comunali hanno confermato l’allerta arancione e previsto anche grandine, raffiche di vento e trombe d’aria.

Soltanto nel Milanese i vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 60 richieste di intervento. La Protezione civile ha ricordato alla popolazione che durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Si suggerisce di non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende. È importante anche provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi che possono essere spostati dal vento.

Un violento acquazzone si è abbattuto su Milano, verso le 16. Ed è stato un fuggi fuggi sulle strade e nei parchi, alcuni riaperti oggi. Nel capoluogo lombardo, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una tegola o da un pezzo di cornicione venuto giù da un tetto e sono caduti due alberi: uno nei pressi dell’asilo di viale Martini, in zona Corvetto, e l’altro sulla tangenziale ovest all’altezza di Assago. Entrambi gli alberi non hanno causato incidenti. In via Arsia 7, zona Stazione Centrale, i vigili del fuoco stanno lavorando per un tetto pericolante.

Il tetto pericolante in via Arsia a Milano (Foto profilo Facebook di Fabio Galesi, vicepresidente municipio 8)

Nel capoluogo lombardo, il temporale ha creato problemi anche alla circolazione dei mezzi di superficie di Atm. Per questo, sono state apportate modifiche ai percorsi dei tram.

Nel Milanese, a Buccinasco, sono stati scoperchiati i tetti di diversi edifici, tra cui alcune coperture temporanee poste a seguito dei danni dell’ultimo nubifragio di fine luglio. Interventi dei pompieri anche a Trezzano e Corsico. A Rho è caduto un grosso albero in mezzo alla strada.

Albero caduto a Rho

Preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. La Protezione civile ha attivato le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti al Parco Lambro. Si raccomanda la massima attenzione.

Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

Un quarto d’ora d’inferno, in Lomellina, intorno alle 15.30. Vento e pioggia hanno battuto l’intera area causando danni consistenti. A Vigevano il vento ha scoperchiato il tetto della palestra della scuola media “Robecchi” di viale Libertà; in corso Genova è stato spazzata via l’insegna di un supermercato e le impalcature sono ora pericolanti. In molti punti della città si registrano alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Diverse zone della città sono ancora prive di corrente. Anche nella vicina Mortara i danni sono stati ingenti: cantine allagati, tetti scoperchiati e alberi abbattuti sono all’ordine del giorno.

Maltempo a Mortara

Dalle 15.30 si segnala anche che la linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal maltempo. La circolazione è sospesa anche tra Locate Triulzi e Certosa di Pavia per la caduta di un albero sulla linea. Richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. Il treno IC 673 Milano Centrale (16:05) - Livorno Centrale (20:38) è previsto in partenza alle ore 17:35. Il treno IC 1561 Savona (14:32) - Milano Centrale (16:53) è fermo dalle ore 16:30 a Pavia.

La tempesta di pioggia ha investito anche la Brianza. Il vento ha soffiato molto forte e, per questo motivo, l'Amministrazione Comunale di Monza ha stabilito la chiusura del Parco di Monza, dei giardini e dei cimiteri della città dalle 16.30 di oggi. Il personale in servizio sta invitando quanti ancora si trovassero all'interno dei luoghi a raggiungere le uscite. Fortunatamente la grandine non si è vista e non sembra che si siano verificati danneggiamenti.

Nel Varesotto i temporali hanno fatto cadere diversi alberi e danneggiato tetti e automobili. Piogge intense sono previste anche per domenica pomeriggio e nella notte tra domenica e lunedì e lunedì. Il ciclone che si è spostato sulla regione ha già colpito duramente la zona di Locarno e Losone, nel Canton Ticino