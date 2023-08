Nubifragio a Milano tra pioggia e vento, passante colpito alla testa da una tegola

Milano, 26 agosto 2023 – Ondata di maltempo a Milano. Alle 16, un violento acquazzone si è abbattuto sulla città con pioggia e forti raffiche di vento.

Un uomo di 68 anni è stato colpito alla testa probabilmente da una tegola o da un pezzo di cornicione venuto giù da un tetto in via Lamarmora. Il ferito, rimasto sempre cosciente durante i soccorsi, è stato trasportato in codice giallo al Policlinico dai sanitari di Areu: ha un trauma cranico, le sue condizioni al momento non sono ritenute preoccupanti.

Sul posto anche i vigili del fuoco per verificare le condizioni di sicurezza dell'edificio da cui si è staccato l'oggetto che ha colpito il passante.