Vigevano, ondata di maltempo: tetti scoperchiati e alberi abbattuti

Vigevano, 26 agosto 2023 – Un quarto d’ora d’inferno. Una ondata di maltempo ha sferzato la Lomellina intorno alle 15.30. Vento e pioggia hanno battuto l’intera area causando danni consistenti. A Vigevano il vento ha scoperchiato il tetto della palestra della scuola media “Robecchi” di viale Libertà; in corso Genova è stato spazzata via l’insegna di un supermercato e le impalcature sono ora pericolanti. In molti punti della città si registrano alberi abbattuti e tetti scoperchiati.

Diverse zone della città sono ancora prive di corrente. Anche nella vicina Mortara i danni sono stati ingenti: cantine allagati, tetti scoperchiati e alberi abbattuti sono all’ordine del giorno. La pioggia e le raffiche di vento hanno causato il blocco della circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Mortara nella zona compresa tra Parona Lomellina e Mortara. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino del servizio.