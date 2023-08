Locarno, violenta grandinata: auto distrutte e feriti. Ma è ancora rischio maltempo, anche in Lombardia

Locarno (Svizzera) – Canton Ticino flagellato dal maltempo: venerdì sera, violenti temporali hanno colpito la zona di Locarno e Losone. La grandine è caduta così violenta e abbondante che ci sono stati diversi feriti e sono stati registrati numerosi danni ad automobili, mezzi di trasporto pubblico e abitazioni.

Stando a quanto riporta la stampa locale (ma anche a quanto è stato segnalato sui social da numerosi utenti), a Locarno sono caduti chicchi di grandine grandi come albicocche. Giardini e case si sono imbiancati, mentre numerose automobili sono state danneggiate. Alcune persone sono state colpite dalla grandine e hanno dovuto ricorrere ai sanitari del Salva (Servizio ambulanza Locarnese e valli). Visitati sul posto dal personale sanitario, non sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale.

Danni alle vetture anche a Losone, Ascone, Minusio e Tenero. Inoltre, si sono rotti i lucernari del tetto delle scuole comunali di Losone. Danni anche anche a vetri e avantetti di alcune abitazioni. A Brissago sono state segnalate anche delle interruzioni di corrente.

Grandine a Losone

Nonostante la violenta ondata di maltempo di ieri sera, c’è un nuovo rischio temporali per la giornata di oggi, sabato 26 agosto. Ma non solo in Svizzera: pioggia e grandine dovrebbero arrivare anche in Lombardia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il maltempo continuerà domenica, in tutto il Nord/Ovest, oltre che su Francia e Svizzera. Nel pomeriggio-sera si estenderà anche al resto d’Italia, seppur in modo lento e graduale, coinvolgendo la Sardegna, la Toscana e il Nord/Est. Stando ai meteorologi, sono previsti 250mm di pioggia giornalieri: inevitabile conseguenza saranno frane, smottamenti, inondazioni e danni molto gravi anche per il forte vento che accompagnerà le tempeste.

Fino a mercoledì 30 settembre non è previsto alcun miglioramento: continuerà a piovere per 4-5 giorni consecutivi, con il rischio di gravi alluvioni per le piene dei fiumi principali. Il maltempo dovrebbe durare per tutta la settimana. Estate al capolinea?