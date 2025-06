Dalla Lombardia verso mare e montagna con l’incubo code: le strade e gli orari a rischio maxi traffico

Milano, 13 giugno 2025 – Quello del 14 e 15 giugno, complice anche il caldo pienamente estivo di questi giorni, è un weekend ormai dal sapore vacanziero, che porta con sé anche un aumento del traffico sulle arterie stradali. C’è chi è pronto a lasciare la Lombardia per un fine settimana nel mare della Liguria o in riviera romagnola o chi invece cerca una fuga dal caldo puntando alle temperature più miti delle montagne. Quel che è certo è che le partenze (e quindi anche il traffico) sono in aumento.

Previsioni di traffico e azioni di Anas

Spostamenti in crescita sono attesi lungo la rete Anas, dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. "Anas - ha dichiarato l'ad, Claudio Andrea Gemme - è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l'ottimizzazione della distribuzione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell'esodo estivo che si intensificherà a partire dall'ultima settimana di luglio. L'obiettivo è dare ai cittadini strade ancora più sicure e con migliori tempi di percorrenza."

Per consentire la fluidità del traffico, Anas (Gruppo FS Italiane) garantirà presìdi di personale sull'intera rete stradale e autostradale, in particolar modo in corrispondenza dei cantieri inamovibili.

Itinerari e flussi di traffico previsti

Gli itinerari “osservati speciali” sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, lungo l'arco alpino, e in uscita dai centri urbani. Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana.

Possibili intensificazioni della circolazione potranno riguardare i principali itinerari turistici. Al nord, i raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto, e la SS 51 di Alemagna in Veneto.

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, che assicurano il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.