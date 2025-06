Autostrada A8 Milano-Varese, chiusure notturne tra il 17 e il 19 giugno: gli orari e le alternative

Milano, 14 giugno 2025 – Cantieri in azione sull’autostrada A8 Milano-Varese e, di conseguenza, modifiche alla viabilità. Ecco tutte le informazioni utili a chi deve viaggiare.

Svincolo di Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere antirumore, dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Allacciamento A50 e Fiera Milano

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 16 e martedì 17 giugno, con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A50 Tangenziale ovest e Fiera Milano, verso Milano. Pertanto, dopo l'immissione obbligatoria sulla A50 Tangenziale ovest verso Bologna, seguire le indicazioni per Rho/Pero/Monza/Bollate, immettersi sul Raccordo Fiera Milano (R37) verso Monza ed entrare in A8 attraverso lo svincolo Fiera Milano.

Solbiate Albizzate e diramazione Gallarate-Gattico

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Albizzate e l’allacciamento con la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso Milano.

Contestualmente, sarà chiuso il ramo che dalla A8 immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Varese ed è diretto verso la A26 Geova Voltri-Gravellona Toce. Si precisa che gli svincoli di Solbiate Albizzate e di Cavaria saranno chiusi in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, immettersi sulla SS341 verso Cavaria/Gallarate e rientrare in A8 alla stazione di Gallarate.

Per la chiusura del tratto verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Jerago con Orago, SP26 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Per la chiusura dell’entrata degli svincoli di Solbiate Albizzate e di Cavaria, verso Milano: Gallarate, sulla stessa A8; verso Varese, Castronno, sulla stessa A8; verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico/A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Sc5 Strada Varese-Gazzada e A60

Sulla A8 Milano-Varese, sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/ A8 e sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/ A8, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura.

Dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 giugno, in modalità alternata:

Sulla A8 Milano-Varese:

sarà chiuso, per chi proviene da Varese e da Milano, il ramo di immissione sulla A60 Tangenziale di Varese, verso il Valico del Gaggiolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Buguggiate.

Sulla A8 Milano-Varese:

sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Varese, il ramo di immissione sulla SC5 Strada Varese-Gazzada, verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Gazzada.

Sul Ramo di allacciamento SC5 Strada Varese-Gazzada/A8 Milano-Varese:

sarà chiusa, per chi proviene da Buguggiate, l’immissione sulla A8, verso Varese e in direzione di Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada.

Sul Ramo di allacciamento A60 Tangenziale di Varese/A8 Milano-Varese:

sarà chiusa, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, l’immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese e in direzione di Milano.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Buguggiate.

Dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 giugno:

Sulla A8 Milano-Varese:

sarà chiuso lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castronno o di Cavaria.

Dalle 21 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 giugno:

Sulla A8 Milano-Varese:

sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, di Buguggiate o di Gazzada.

Svincolo di Gallarate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore, nelle due notti di martedì 17 e mercoledì 18 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in uscita per chi proviene da Varese e dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. In alternativa si consiglia, per chi proviene da Varese: Cavaria, sulla stessa A8; per chi proviene dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico: Besnate, sulla Diramazione Gallarate-Gattico.