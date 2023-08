Temporale a Milano, disagi alla circolazione dei mezzi: ecco le modifiche ai percorsi dei tram

Milano – Il violento temporale che si è abbattuto su Milano ha generato problemi anche alla circolazione dei mezzi di superficie di Atm. Ecco le modifiche ai percorsi dei tram.

Il 5 salta le fermate tra Montesanto/Galilei e via Galvani per rami sui binari in via Filzi; per lo stesso motivo, il 9 salta in entrambe le direzioni le fermate tra Vittorio Veneto/Lazzaretto e Centrale, mentre il 10 salta in entrambe le direzioni le fermate tra Montesanto/Galilei e Centrale. Inoltre, il 19 salta in entrambe le direzioni le fermate tra Centrale e Vittorio Veneto/Lazzaretto, mentre il 33 salta in entrambe le direzioni le fermate tra Galvani/Filzi e Montesanto/Galilei.

I rami sulla rete aerea in via Solari hanno costretto l'azienda trasporti a sostituire con i bus la linea 14 tra le fermate Colombo/Coni Zugna e Lorenteggio; anche il 16 è stato rimpiazzato da pullman sostitutivi tra viale Umbria e via Monte Velino per un albero caduto in piazzale Cuoco.