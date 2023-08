Maltempo a Varese, forte vento: alberi caduti e strade bloccate

Varese, 26 agosto 2023 – Nella vicina Svizzera i danni sono stati più ingenti, con forti grandinate nell’area del Locarnese, che hanno danneggiato tetti e automobili. Nel Varesotto invece la notte di maltempo tra venerdì e sabato ha portato meno disagi, fatta eccezione per il territorio di Montegrino Valtravaglia, nel Luinese. Qui il vento forte ha causato infatti la caduta di diverse piante, con gli alberi che hanno bloccato via per Bosco, ovvero la strada provinciale verso Grantola. Sono giunti sul posto i Vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza: la circolazione sul tratto interessato è stata bloccata fin dalle prime ore del mattino.

Il traffico è stato deviato dalla provinciale ad una strada secondaria, via Pandorè, dove eccezionalmente è stato istituito il doppio senso di circolazione in accordo con il Comune di Grantola, ma con il divieto di passaggio per i mezzi pesanti. In altri centri, come a Gavirate e Germignaga, sono invece stati allertati i gruppi locali di Protezione civile per attività di prevenzione fin dalla mattinata di ieri.

Basso Varesotto

E intanto nel Basso Varesotto a Cavaria con Premezzo il sindaco Franco Zeni per evitare potenziali rischi alle auto in transito ha disposto in via precauzionale la chiusura di un tratto di via Macchio, dove sono in corso, ma non si sono ancora conclusi, interventi per la messa in sicurezza di una scarpata. Ieri il maltempo si è abbattuto nuovamente sul Varesotto, con temporali a partire dal pomeriggio e poi fenomeni più intensi in serata. L’allerta meteo continua fino a oggi, domenica 27 agosto, con nuovi temporali previsti sulla fascia prealpina.