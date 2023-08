Riapre il Parco Sempione: turisti e milanesi tornano tra i vialetti. Aspettando i temporali

Milano – Aspettando gli annunciati temporali, con tanto di allerta meteo, milanesi e turisti sono tornati a frequentare il Parco Sempione dopo esattamente un mese dalla chiusura, dovuta ai gravi danni causati dal nubifragio del 25 luglio. La grande area verde alle spalle del Castello Sforzesco, insieme ai giardini di Porta Venezia, infatti sono stati riaperti oggi dopo i lavori di messa in sicurezza delle ultime settimane.

Ma c’è un ma: le previsioni dicono che da oggi pomeriggio dobbiamo attenderci di nuovo violenti temporali e il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso proprio ieri in serata un avviso di criticità arancione (moderata), con un’intensificazione nel tardo pomeriggio e possibili fenomeni di forte intensità come grandine, raffiche di vento e locali accumuli di pioggia. Questo significa che si dovrà stare ben lontani dalle aree verdi, come stabilito dall’ordinanza sindacale vigente fino al 31 agosto, pubblicata lo scorso 29 luglio: durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi.

In mattinata però le alte temperature e il sole hanno spinto molti visitatori a tornare tra i vialetti del parco, mentre alcuni operai terminavano gli ultimi lavori necessari a sistemare arbusti e alberi danneggiati da pioggia e vento.

Parco Sempione e i Giardini Montanelli, dunque, hanno riaperto oggi. Erano stati chiusi, insieme a tutti i parchi recintanti della città per motivi di sicurezza da un'ordinanza del sindaco, Giuseppe Sala, che aveva assicurato l'impegno per riaprirli entro fine agosto. I due parchi, come spiega il Comune, tornano fruibili senza preclusioni, sulla base delle indagini e dei relativi interventi eseguiti dagli agronomi incaricati.

L'obiettivo del Comune di Milano è quello di riaprire tutte le aree verdi recitante della città entro la fine di agosto. Sono oltre 200 quelle presenti in città, dai veri e propri parchi fino a spazi di piccole dimensioni, e al momento ne sono stati riaperti circa la metà dopo la chiusura in seguito ai danni del nubifragio.