Maltempo a Pavia, raffiche di vento a 70 chilometri orari: strade interrotte

Pavia, 26 agosto 2023 - Rami sulle strade e circolazione difficoltosa per il maltempo anche a Pavia. Il primo dei temporali attesi per oggi, sabato 26 agosto, dopo aver colpito più duramente Vigevano e la Lomellina e prima di interessare il confine con la provincia di Milano, poco prima delle 16 ha sfiorato, scorrendo da Ovest a Nord, anche il capoluogo provinciale, dove non è caduta neppure una goccia d'acqua, ma ci sono state raffiche di vento fino a quasi 70 chilometri orari.

Pianta sradicata si abbatte su oratorio

Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco e Protezione civile per rami di alberi caduti a ostruire le carreggiate, in diversi punti della città, da viale Repubblica (lungo il Naviglio, vicino alla Questura) a Montebolone. Nel quartiere di Città Giardino, una pianta sradicata dal marciapiede è caduta sulla recinzione dell'oratorio della parrocchia della Sacra Famiglia. Sui social di L24 e Osservatorio strade pavesi (gruppi fondati dal Comitato Ponte Becca) sono state lanciate diverse allerte per la circolazione anche sulla strada da San Leonardo per Valle Salimbene, che verso le 17.45 è stata comunque riaperta al transito grazie al lavoro tempestivo dei volontari. Anche in via Turati a San Martino Siccomario è stata segnalata la presenza di un ramo pericolante che incombeva sulla carreggiata stradale. A Nord di Pavia, sulla Sp 412 della Val Tidone tra Landriano e Villanterio sono state segnalate piante cadute sulla carreggiata. Non risultano per fortuna feriti.

Nel Pavese treni bloccati sulla linea Milano-Genova per un albero caduto sui binari: dalle 17.40 è in graduale ripresa con ritardi.