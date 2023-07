Lombardia flagellata dal maltempo: due vittime in meno di 24 ore, frane, black out e raffiche di vento fino a 100 km orari

Una 16enne scout morta dopo essere stata colpita da un albero nella sua tenda in località Palù, Val Camonica. Decine e decine di alberi caduti su strade, palazzi e auto, linee aeree tram divelte, binari invasi da rami e detriti, strade e sottopassi allagati, tetti scoperchiati e impalcature buttate giù dalla furia del vento. Sembra un bollettino di guerra il primo bilancio del violento nubifragio che la notte scorsa ha flagellato gran parte della Lombardia, dopo che nella giornata di ieri il maltempo aveva già causato pesanti danni nel Milanese, nel Varesotto e in Brianza. dove una donna è stata travolta e uccisa da un albero. Oltre 400 gli interventi svolti dai vigili del fuoco in Lombardia, con le maggiori criticità ancora una volta nelle province di Milano e Monza.

Il violento temporale che si è abbattuto la notte scorsa a Milano ha scoperchiato tetti, abbattuto impalcature e provocato la caduta di numerosi alberi. I milanesi sono stati svegliati attorno alle 4 da fulmini, tuoni e da una tempesta con raffiche di vento fino a 100 chilometri. ''Mai visto un temporale del genere'', ''è l'Apocalisse, che paura”, “è un incubo, siamo senza corrente” hanno scritto diversi utenti sui social, postando foto e video della tempesta. La fortissima pioggia ha causato anche allagamenti in diverse abitazioni, con l'acqua che colava dai muri e dal soffitto, entrando da porte e finestre blindate, nonostante sia durata appena venti minuti.

Il nubifragio ha provocato danni anche alle reti di Trenord e Atm. Lo comunicano le due società. ''Il nubifragio ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee", fa sapere Atm, l'azienda di trasporti pubblici milanese, sottolineando che ''il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi''. In mattinata i treni della metro 1 hanno saltato la stazione di Inganni, che era allagata. A causa dei forti temporali danni si registrano anche sulla rete Trenord, con la circolazione difficoltosa su molte linee ferroviarie. ''Il servizio continua a subire modifiche - avverte Trenord - interruzioni e ritardi a causa dei danni subiti dall'infrastruttura per la caduta di alberi. Si segnalano forti ritardi della circolazione e limitazioni su diverse tratte''.

A Lainate, in via Re Umberto I sono caduti 8 alberi secolari all'interno di una proprietà privata. L'evento ha provocato danni ad alcune abitazioni. A scopo precauzionale sono state sgomberate 7 famiglie. Nessuna persona risulta coinvolta, in corso verifiche di stabilità.

A Trezzano sul Naviglio una tromba d’aria ha scoperchiato tetti e numerose lamiere sono volate ovunque. Ruspe mobilitate per aprire varchi lungo le numerose strade su cui sono caduti alberi. Danneggiati anche diversi veicoli in sosta.

Canegrate chiederà lo stato di calamità dopo la tromba d'aria che ha devastato il territorio facendo cadere centinaia di alberi e causando danni per milioni di euro. In queste ore i tecnici comunali sono al lavoro per i necessari sopralluoghi per la quantificazione dei danni.

A Bergamo a causa delle forti piogge una frana si è abbattuta sulla SP 2, nel territorio di Isola di Fondra. Sulla strada completamente bloccata, sono state inviate squadre USAR e cinofile per la ricerca di eventuali persone coinvolte, l’intervento è tuttora in corso. La notte scorsa un fulmine è caduto su una casa a Bianzana per fortuna senza ferire nessuno degli abitanti ma creando solo danni al camino

Una ragazza di 16 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero in un campo scout a Codegolo, in Val Camonica, provincia di Brescia. L'albero è caduto a causa del forte maltempo che nelle ore scorse si è abbattuto sulla Lombardia, provocando ingenti danni. Sempre nel Bresciano, in Val Dorizzo, un altro campo scout è stato evacuato dai vigili del fuoco. L'albero che ha causato la morte della 16enne si è abbattuto sulla tenda in cui si trovava la giovane. È accaduto in località Palù, a circa 1.400 metri di altitudine, dove era allestito il campo scout. L'allerta è scattata poco prima delle 5. Sul posto la stazione di Edolo del Cnsas - Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, il Sagf - Soccorso alpino guardia di finanza, la Protezione civile di Corteno Golgi e i vigili del fuoco. Gli altri ragazzi, una settantina, sono stati accompagnati in una struttura in Paese.

A Como una forte grandinata ha flagellato nella notte tutto il territorio provinciale: numerosi interventi da ieri sera per danni alle coperture e allagamenti di piani scantinati.

Nel Lodigiano una tromba d’aria ha abbattuto alberi e fatto volare tegole di diverse abitazioni. Nella zona centro nord della provincia di Lodi, tra la notte di ieri, lunedì 24 luglio, e la mattina di oggi, intorno alle ore 4, piogge torrenziali e forte vento hanno provocato disagi e allagamenti. Numerosi gli interventi di forze dell’ordine e tecnici. A Massalengo, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è mancata la corrente a lungo.

Sono 150 gli interventi effettuati nel corso della notte e questa mattina a Monza per ripristinare la circolazione e rimuovere gli alberi sradicati dal violento nubifragio che si è abbattuto sul territorio nella tarda serata di ieri. Lavori di ripristino in corso anche nel parco di Monza e soprattutto nella zona del prato della Gerascia per il concerto di Bruce Springsteen in programma questa sera e per il quale sono attese circa 70.000 persone. Il sindaco ha fatto sapere che l’evento non sarà cancellato.

Nonostante stamattina sia tornato il sereno resta la terribile ferita della donna morta dopo essere stata colpita da un albero, ieri a Lissone. Mentre ieri sera un treno con a bordo circa 150 passeggeri è rimasto bloccato tra Monza e Sesto San Giovanni. Solo nella notte, grazie all'intervento dei soccorritori, vigili del fuoco, forze dell'ordine, Croce rossa e Protezione civile, i passeggeri sono stati fatti evacuare e accompagnati in altre stazioni.