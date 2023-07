Maltempo, donna di 58 anni muore schiacciata da un grosso ramo a Lissone

Lissone (Monza), 24 luglio 2023 - Tragedia in Brianza a causa del maltempo. Questo pomeriggio una donna di 58 anni è stata investita da un grosso ramo, che l’ha colpita mentre camminava sulla strada. È successo in via Braille di Lissone.

Poco prima delle 16, l’albero ha ceduto e colpito la signora, di origine marocchina che si stava recando al lavoro, che non è riuscita a evitare l’impatto. I primi testimoni hanno allertato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati vari mezzi, tra ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Ma è stato tutto vano. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Un dramma consumatasi in una nuova giornata terribile per la Brianza, con ingentissimi danni.

Il violento temporale che si è abbattuto sulla Brianza, il secondo in pochi giorni, ha causato numerosi danni, impegnando i vigili del fuoco, la protezione civile e le forze dell’ordine. In particolare, sono stati proprio i tanti alberi caduti a causa delle forti raffiche di vento, a causare i maggiori problemi, paralizzando il traffico. Molto grave anche la situazione della stazione di Monza, dove la caduta di alcune lamiere sui binari e il cedimento di una parte della copertura della banchina, ha causato il blocco della circolazione.