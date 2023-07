Maltempo nella Bergamasca: frana a Isola di Fondra, alberi caduti e tetti danneggiati

Bergamo, 25 luglio 2023 – Il maltempo ha colpito anche la Bergamasca, all’alba di oggi, martedì 25 luglio. Pioggia, grandine, fulmini e raffiche di vento che, localmente, hanno sfiorato i 100 chilometri orari. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e i conseguenti interventi per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti.

Piante sono cadute a Clusone, Cerete, Ranzanico, Songavazzo, Onore, Urgnano, Pognano, Capriate; tetti, edifici e auto danneggiati a Casirate d’Adda, Arcene, Martinengo, Spirano; allagamenti a Treviglio e Grumello del Monte.

La Val Fondra, in alta Val Brembana, è rimasta isolata da una frana che si è scaricata sulla Sp2: le colate detritiche di acqua, fango e rocce sono avvenute all'altezza di Fondra, frazione di Isola di Fondra. Gli operai sono al lavoro per riaprire completamente la strada, dove attualmente si procede a senso unico alternato.

A Clusone, dopo il forte temporale di questa mattina, il Comune ha emesso un’ordinanza di chiusura al traffico veicolare e pedonale della via Lama, nel tratto tra i civici 1 e 3 a seguito della caduta di alberi sulla linea elettrica che gravano anche sul sedime stradale. L’ordinanza resterà in vigore fino alla messa in sicurezza della via.