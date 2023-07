Maltempo a Milano, nubifragio in zona San Siro: piazzale Selinunte e via Maratta allagate

Milano, 25 luglio 2023 – Anche a San Siro il nubifragio ha colpito duro. Una pattuglia della polizia locale a mezzogiorno presidia viale Aretusa per la caduta di un grosso albero: la strada è chiusa, in attesa di rimuovere tronco e rami.

In piazzale Selinunte e in via Maratta si sono formate due enormi pozze d'acqua che auto e motorini fanno fatica a guadare. Lungo la strada per arrivare in via Civitali, si nota un altro albero venuto giù dalla zona verde di piazzale Siena, sul lato in direzione via Osoppo.

Disagi alla circolazione anche in via Lorenteggio lungo la carreggiata in direzione centro: due alberi sono caduti all'incrocio con via dei Tulipani e poco prima dell'incrocio con piazza Frattini, distruggendo tre macchine parcheggiate lungo lo spartitraffico centrale.