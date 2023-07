Grandinata a Turate, chicchi grandi come palline da golf: vetri delle auto rotti e tetti divelti

Turate (Como), 25 luglio 2023 – Una maxi grandinata ha devastato nella serata di lunedì 24 luglio Turate provocando danni ai tetti, molti dei quali sono stati letteralmente bucati dal ghiaccio piovuto dal cielo in aggregati grandi come palline da tennis. Devastate anche le auto in sosta, la conta dei danni da parte di abitanti e residenti rischia di essere molto lunga ed è appena iniziata.

A partire dalle 21 sono circa duecento le segnalazioni giunte alla sala operativa del comando VVF di Como. Nell'arco di tre ore sono stati espletati sessanta interventi di soccorso tecnico urgente per taglio piante, rimozioni parti pericolanti e messa in sicurezza tetti danneggiati prevalentemente nei comuni di Turate appunto, ma anche Rovellasca e Rovello Porro.