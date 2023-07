Tromba d’aria nel Legnanese, Canegrate chiederà lo stato di calamità

Canegrate (Milano), 25 luglio 2023 – Canegrate chiederà lo stato di calamità dopo la tromba d'aria che ha devastato il territorio facendo cadere centinaia di alberi e causando danni per milioni di euro. In queste ore i tecnici comunali sono al lavoro per i necessari sopralluoghi per la quantificazione dei danni, e dei conseguenti interventi da programmare, agli edifici pubblici, dando priorità alle scuole dell’infanzia ed elementari letteralmente devastati dalla furia meteo. In paese rimangono diverse vie interrotte alla circolazione a causa degli alberi caduti che devono ancora essere rimossi.

"Ringrazio tutti coloro che a vario titolo ed in relazione alle proprie possibilità ci hanno aiutato, unendosi al personale comunale, alla polizia locale, alle ditte specializzate – ha dichiarato il sindaco di Canegrate Matteo Modica – Un nostro ringraziamento speciale va a Città metropolitana di Milano e in particolare alla delegata alla protezione civile, sindaco Sara Bettinelli, che tanta parte ha avuto in queste ore difficili. Confidiamo nel riconoscimento, da parte di Regione Lombardia (che anche oggi ci ha fatto sentire la sua vicinanza) e dello Stato, dell’eccezionale evento. Seguiranno aggiornamenti in merito anche per le richieste dei singoli cittadini e delle aziende gravemente danneggiate, verso i quali e le quali esprimo il nostro massimo sostegno e supporto. Abbiamo già dimostrato di saper superare momenti difficili e grandi difficoltà. Non abbiamo alcun dubbio che sarà così anche questa volta”.