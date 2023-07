Lodigiano, nubifragio: vento a 1,3 chilometri al secondo. Danni e paura

Lodi, 25 luglio 2023 – Maltempo nel Lodigiano, una tromba d’aria abbatte alberi e tegole. Nella zona centro nord della provincia di Lodi, tra la notte di ieri, lunedì 24 luglio, e la mattina di oggi, intorno alle ore 4, piogge torrenziali e forte vento hanno provocato disagi e interventi a raffica di forze dell’ordine e tecnici.

A Massalengo, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, è mancata la corrente a lungo, mentre in centro, è volato pericolosamente in strada un vaso, che era appoggiato su un balcone. Inoltre l’aria ha piegato alcune piante presenti al cimitero, poi rimosse. La protezione civile ha ispezionato il territorio per garantire sicurezza e il sindaco Severino Serafini ha utilizzato i social per invitare i residenti a non uscire durante la bufera.

Raffiche di vento

Sulla stazione di rilevamento di Lodi c’è stato un picco dell’aria di 457 mm/h, ossia circa 1,3 chilometri percorsi in un secondo.

I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare numerose richieste di aiuto. Nella serata di lunedì, ci sono stati problemi anche a Sant’Angelo Lodigiano, nelle case di via Polli e Daccò, per infiltrazioni d’acqua. Sono stati necessari prosciugamenti, nelle ore successive, anche a Lodi, nelle vie Amendola e viale Milano , mentre a Cavenago d’Adda, lungo la strada provinciale 169, un albero è caduto sulla sede stradale. Non sono per fortuna però stati registrati feriti.

Strade interrotte dalle piante

Si sono susseguiti vari interventi simili in diversi punti della provincia, che hanno impegnato le squadre anche nella mattinata. La tromba d’aria, dopo aver lasciato Massalengo, si è diretta nella vicina San Martino in Strada e a Lodi, dove c’è stata anche una violenta grandinata, con ghiaccio grosso come palline da tennis. Porte e finestre chiuse, in alcuni casi, sono state spalancate dal vento. Sui tetti i residenti avvertivano boati tremendi e avevano timore accadesse il peggio. A qualcuno sono volate via tegole dalle coperture delle abitazioni. Sono caduti anche diversi alberi in aree pubbliche di Lodi, come al parco Isola Carolina.

Invece a Codogno c’è stato un forte temporale ma la situazione non ha destato particolare preoccupazione.