Monza flagellata dal maltempo, ma il concerto di Bruce Springsteen si farà

Monza, 25 luglio 2023 – Il concerto di Bruce Springsteen si farà. Il sindaco di Monza Paolo Pilotto conferma l'ultimo aggiornamento sul piano per la gestione dei 70mila fan del Boss che stanno arrivando al Parco di Monza. "I tre principali viali di accesso all'area concerto sono puliti e in sicurezza - chiarisce -. Ho parlato a lungo con il questore e abbiamo cercato di bilanciare: da un lato c'è una città che ha dei problemi (150 interventi stanotte, 100 sono in corso) e che merita attenzione e nessuno deve pensare che un eventuale concerto diventi un danno. Dall'altra parte, immaginiamo di togliere i 20mila cittadini lombardi (5mila monzesi e brianzoli, 15mila lombardi) che hanno un biglietto per Springsteen, ho 50mila persone che vengono da tutto il mondo e che stanno già arrivando a Monza".

"L'orientamento – aggiunge il primo cittadino – è di non rinviare perché ci sono le condizioni di sicurezza rispetto a palco e strutture, e rispetto agli accessi e che lo consentono. C'è un meteo che ci dice allerta gialla per alcune ore e verde dalle 18. Ci vuole forza per scegliere in contesti così difficili, comunque sia la scelta impegna energie mentali e se alla fine diremo che il concerto si farà, non sarà perché siamo distratti sui bisogni dei cittadini, ma perché cerchiamo di stare attenti al bilanciamento dei bisogni di tutti".