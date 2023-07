Lombardia in ginocchio per il maltempo: treni in ritardo o cancellati. A Milano alberi su strade e binari del tram, caduta la linea aerea

Mattinata da incubo per i pendolari lombardi a causa dei ritardi su molti treni regionali. I danni provocati dal maltempo, che ieri ha flagellato il Milanese, il Varesotto e la Brianza (dove una donna è morta travolta da un albero), e la notte scorsa ancora il Milanese ma anche Bergamasca e Bresciano, hanno creato pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. Corse cancellate e ritardi fino a 50 minuti sui display di diverse stazioni, come a Bergamo, dove i pendolari e la rabbia crescono di minuto in minuto sulle banchine affollate.

Treni, corse cancellate e ritardi

Cancellate stamani le corse Bergamo-Brescia, nel tratto tra Seriate e Montello la circolazione ferroviaria è infatti sospesa a causa della presenza di alberi sui binari. Da Bergamo in mattinata si viaggia con ritardi da 10 a 20 minuti sulle corse per Milano. Ma i ritardi sono diffusi su tutta la rete ferroviaria dove i tecnici di Rfi sono al lavoro per liberare i binari da tronchi e detriti.

A Milano alberi in strada e danni ovunque

Circolazione problematica anche a Milano, in molte strade cittadine rese impraticabili dalla caduta di alberi. Intere aree di Milano sono state devastate dalla furia del nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto in città provocando “danni diffusi”, come si legge in un post di Palazzo Marino su Twitter: "La priorità è liberare le strade da rami e alberi caduti o pericolanti".

Atm, caduta la rete aerea. Ritardi su tram, filobus e autobus

Il nubifragio ha causato gravi danni anche alla rete elettrica Atm. "Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente - fa sapere l'azienda - mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee. Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi". Regolari tutte le linee di metropolitana solo nella mattinata. La stazione di Inganni sulla M1, chiusa nella prima mattinata perché la strada era allagata ha riaperto dopo le 9,30. In superficie alcune linee sono bloccate da alberi e detriti. I tram non possono effettuare le corse in diverse zone perché "la rete aerea è caduta, e alcuni depositi sono rimasti senza corrente".