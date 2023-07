Lombardia devastata dalla tempesta nella notte: città nel caos

7:03 Milano, danni in tutta la città Il violento nubifragio della notte su Milano ha causato "danni diffusi in tutta la città". È il primo parzialissimo bilancio di palazzo Marino sul proprio account twitter. Ora "la priorità è liberare le strade da rami e alberi caduti o pericolanti". Il nubifragio ha causato gravi danni anche alla rete elettrica Atm. "Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente- fa sapere l'azienda- mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee. Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi".

9:11 Città paralizzata Gravi problemi alla viabilità in diverse zona di Milano, in particolare per alberi o grossi rami caduti sulle strade e per allagamenti. Per lo stesso motivo anche i mezzi pubblici di superficie subiscono forti rallentamenti e deviazioni. Diversi bar e ristoranti hanno avuto dehors danneggiati mentre un pò ovunque ci sono scooter gettati a terra dal vento e biciclette a noleggio cadute dalle rastrelliere.

9:33 Trasporto pubblico in tilt Il nubifragio della notte ha causato gravi danni anche alla rete elettrica. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre gli alberi caduti e i detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee. Filobus e autobus hanno forti ritardi e potrebbero essere deviati. La metro M1 è rimasta bloccata a Inganni

9:49 Monza, 150 interventi nella notte Gravi danni a Monza, dove stasera è atteso il concerto di Bruce Springsteen, che a questo punto. "Nella notte abbiamo fatto 150 interventi e ne abbiamo ancora un centinaio da fare – spiega il sindaco Paolo Pilotto – Si tratta per lo più di alberi caduti mentre i problemi legati a gas e rete elettrica sono stati risolti tutti nella notte". Quanto al treno rimasto fermo tra Monza e Sesto San Giovanni con a bordo 150 passeggeri, "è stato evacuato e abbiamo aiutato a smaltire 48 persone rimaste senza mezzi, sono stati messi a disposizione anche 13 taxi - sottolinea Pilotto - Ora restano ancora 100 interventi da fare che riguardano la mobilità su vie importanti e arterie della città".

9:49 Danni anche all’Idroscalo Il fortissimo temporale della notte ha causato danni anche al Parco dell'Idroscalo, gestito dalla Città metropolitana di Milano. Per ragioni di sicurezza, si è deciso di chiudere l'intero Parco al pubblico, per tutta la giornata di oggi, così da consentire la messa in sicurezza e il ripristino dell'area. I cancelli, quindi, resteranno chiusi e l'accesso interdetto.

NaN:NaN I Vigili del fuoco: “Situazione tragica” Dopo il violentissimo nubifragio di questa notte la "situazione a Milano è diventata tragica". Lo scrivono i vigili del Fuoco in una nota. "La situazione è molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano, gli interventi sono senza sosta ormai da qualche giorno e con la tempesta di questa notte è diventata tragica. Oltre 200 le richieste di interventi dalle ore 4 in modo diffuso in tutta la città Metropolitana. Molti di questi interventi sono dovuti per caduta alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici".