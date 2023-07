Maltempo a Milano, Sala: “Vento oltre 100 km orari. In 65 estati mai vista una cosa così”

“Ho visto nella mia vita passare 65 estati ma non ho mai mai visto una cosa così, il cambiamento climatico sta cambiando la nostra vita, non possiamo più fare finta di niente” lo ha detto il sindaco di Milano in un video pubblicato stamattina sui social in cui ha ripercorso la notte da incubo in città con raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari e tecnici al lavoro dalle 4er limitare i danni del nubifragio

"La situazione non è semplice – rassicura il primo cittadino – ma il personale sta lavorando senza sosta da stanotte. Abbiamio ricevuto centinaia di richieste di intervento per allagamenti, alberi caduti e ora dobbiamo pensare a rimuoverli ma anche verificare lo stato di quelli pericolanti. Ci sono scuole scoperchiate e tegole cadute dal Castello, che è ora chiuso per precauzione”. I problemi maggiori riguardano la circolazione stradale e dei mezzi di superficie Atm, filobus e tram. Ci sono infatti due depositi Atm senza corrente elettrica e i mezzi non possono uscire