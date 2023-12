Vento forte a Lecco: crollano le lastre dalla galleria di ingresso, paura in stazione

Lecco, 2 dicembre 2023 – Vento a oltre 90 chilometri all'ora a Lecco e provincia. Le forte raffiche hanno divelto e fatto crollare anche i pannelli della volta della storica galleria di passaggio della stazione ferroviaria di Lecco. Le lastre, che un tempo erano di vetro, per fortuna non hanno colpito né ferito nessuno.

Le folate hanno inoltre scoperchiato alcuni tetti, abbattuto alberi che hanno travolto le linee elettriche, e divelto recinzioni di cantieri edili e cartelli segnaletici, poi finiti in strada. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco, con i volontari dei distaccamenti di Merate, Valmadrera e Bellano, sono stati chiamati a risolvere situazioni di potenziale pericolo su diversi fronti e a mettere in sicurezza diversi posti, come appunto la stazione ferroviaria di Lecco. Le zone più sferzate dal vento sono quelle di Lecco appunto, poi di Civate e di Missaglia.