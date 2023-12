Maltempo a Iseo: il lago esonda e allaga i locali. Il vicesindaco: “Ora i danni chi li paga?”

Situazione molto critica a Iseo dove il lago, uscito dagli argini, sta allagando i locali del lungolago. Una situazione che ha obbligato l'Amministrazione Comunale a chiudere provvisoriamente la Lungolago Marconi. Questa misura è stata adottata prioritariamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Chiuse pure le vie Cavalli e Duomo. I residenti di Via Duomo potranno, tuttavia, uscire seguendo un percorso alternativo: attraverso Via Duomo, dirigendosi verso il Vicolo Bargnani e successivamente seguendo il percorso provvisorio segnalato. Non solo, in molti locali della zona lago l’acqua sta salendo dal pavimento.

Il lago d'Iseo esondato: chiusa la lungolago Marconi

"Purtroppo il meteo non può essere controllato ma da mesi - commenta il Vice Sindaco Quetti - chiediamo che il livello del lago venga abbassato. Comprendiamo le necessità idroelettrica di gestire al meglio il flusso idrometrico così come comprendiamo la necessità preventiva di contenere situazioni già critiche di torrenti e fiumi recentemente esondati a valle, ma Iseo non può rischiare di essere allagato ogni qualvolta vi sia un temporale. I lavori di riqualifica del lungolago nell'ultimo anno risultano fortemente rallentati da un livello del lago troppo alto e questo avrebbe già dovuto rappresentare un campanello d'allarme rimasto inascoltato. Ora, chi pagherà eventuali danni alle attività economiche tenuto conto che il lago sta esondando in una situazione di lieve pioggia che, con un livello idrometrico adeguato, non dovrebbe minimamente preoccupare?"

L'auspicio è sicuramente quello che, aprendo la diga, il lago cali immediatamente evitando, in caso di forte temporale, situazioni ancor più gravi. Protezione civile e Forze dell'ordine sin dalle prime ore dell'alba sono operative monitorando costantemente la situazione e cercando di gestire la viabilità interessata. "Si sottolinea l'importanza che tutti i cittadini prestino massima attenzione e seguano scrupolosamente le indicazioni stradali per evitare situazioni pericolose durante questo momento critico - dicono dal Comune - La Polizia Locale è pronta a fornire ulteriori aggiornamenti e assistenza in caso di necessità"