Briosco, sradicati tre autovelox su quattro in paese. Il sindaco: verranno reinstallati

Briosco (Monza e Brianza), 29 giugno 2025 – Dei quattro dispositivi di rivelazione della velocità installati dall'Amministrazione comunale lo scorso novembre, tre sono stati abbattuti dai ignoti. Uno tra le vie Donizetti e Pascoli, vicino al centro sportivo e due lungo via Verdi, all'altezza del semaforo e del cimitero. L'unico indenne è quello posizionato in via Medici, sulla curva prospiciente alla statua della Madonna, custodito dall'occhio vigile di una delle telecamere di videosorveglianza attive nel Comune di Briosco.

Dei quattro totem in paese uno solo è rimasto funzionante

Spiega il sindaco Antonio Verbicaro, ex ispettore capo della Questura di Lecco :“Purtroppo tutti sanno, che questo strumento istallato non per fare multe, ma per obbligare automobilisti o motociclisti a rallentare la loro corsa, è spesso oggetto di danneggiamenti. Essendo a conoscenza di diversi episodi accaduti nel Veneto e in nord, d'Italia, dove vengono scollegati con un flessibili o con poca fatica, avevo chiesto personalmente all'azienda che li ha posizionati di trovare un punto adatto e di metterli in sicurezza, per evitare questi atti vandalici. Per 40 anni ho lavorato nella Polizia di Stato con mansioni a 360 gradi, quindi conosco bene queste situazioni e chi danneggia spavaldamente questi sistemi per spavalderia. I carabinieri stanno visionando le telecamere per arrivare a coloro che hanno fatto questo danneggiamento. Da quando li abbiamo istallati, abbiamo meno guidatori che pigiano il piede sull'acceleratore. Per noi questo è un grande risultato per la sicurezza di tutti. Ma l'azienda deve collocarli in modo che diverrà faticoso per i malintenzionati sradicare i totem dalla loro base”.

In Italia il fenomeno della distruzione degli autovelox ha visto diverse persone accusate o indagate per aver danneggiato o abbattuto dispositivi di rilevazione della velocità. Il caso più noto riguarda “Fleximan”, accusato di aver distrutto diversi autovelox in Veneto, principalmente nel 2023 e all'inizio del 2024, utilizzando un flessibile per tagliare i sostegni degli apparecchi.