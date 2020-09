Milano, 21 settembre 2020 - Affluenza in aumento per le comunali in Lombardia. Alle 15 di oggi, lunedì 21 settembre, ha votato il 62,42 degli aventi dititto, contro il 57,42% delle precedenti consultazioni. Lo spoglio prenderà il via domani, martedì 21 settembre, alle ore 9. Lombardi alle urne anche per il referendum sul taglio dei parlamentari: in regione trionfa il sì, con un'affluenza del 51%.

Elezioni per 84 municipi, al voto Lecco e Mantova

Ottantaquattro Consigli comunali da rinnovare. Altrettanti sindaci da eleggere o rieleggere. In totale si tratta appena del 5,6 per cento del totale dei 1.506 municipi lombardi, e fra questi il 17,9 per cento sono dei centri maggiori di quindicimila abitanti, 15 Comuni su 84. La schiacciante maggioranza delle amministrazioni al rinnovo, invece, l’82,1 per cento, 69 su 84, è costituita da realtà territoriali che sono sotto la soglia dei 15mila abitanti. Due soltanto sono i capoluoghi di provincia che vanno al rinnovo, entrambi fin qui guidati dal centrosinistra. Lecco, dove l’uscente Virginio Brivio lascia posto a quattro diversi candidati, con la coalizione progressista ora divisa di fronte a un centrodestra unito e ai Cinque Stelle che corrono in solitudine, e Mantova.

Affluenza più alta nelle zone più colpite dal Covid

Per quanto concerne l'affluenza, i dati più alti si registrano nelle province di Lodi (71,60%), Cremona (69,75%) e Bergamo (67,65%), a testimoniare forse la voglia di partecipazione nelle zone più colpite dal coronavirus. A Milano, l'affluenza nei 9 Comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco è del 60,70%. Le percentuali più basse si riscontrano in provincia di Sondrio (59,48%) e Pavia (60,18%).

Milano

Nel Milanese sono 9 i Comuni al voto. Tra questi, ci sono 6 grossi Comuni con oltre 15mila abitanti interessati dalle amministrative: Bollate, Cologno Monzese, Corsico, Legnano, Parabiago e Segrate. A questi si aggiungono altri tre comuni più piccoli: Baranzate, Cuggiono e Vittuone. ( AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE NEL MILANESE e NEL LEGNANESE)

Bergamo

Sono 13 i Comuni al voto in provincia di Bergamo, tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti: Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Sorisole e Valleve. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Brescia

In provincia di Brescia sono 8 i Comuni al voto, due dei quali (Lonato del Garda e Rovato) contano oltre 15mila abitanti. Alle urne, dunque, andranno Capriano del Colle, Corte Franca, Lonato del Garda, Magasa, Quinzano d'Oglio, Roncadelle, Rovato e Travagliato. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Como

Sono 10 i Comuni al voto in provincia di Como, tutti con popolazione inferiore ai 15mila abitanti. Tra i paesi che dovranno eleggere il nuovo sindaco anche Campione d'Italia, exclave italiana in Svizzera, alle prese con una difficile situazione per via della crisi legata al casinò. Ecco dove si vota: Asso, Campione d'Italia, Casnate con Bernate, Domaso, Lambrugo, Lipomo, Montorfano, Plesio, Turate e Valsolda. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Cremona

Soltanto 3 i comuni al voto, tutti molto piccoli, in provincia di Cremona: Corte de' Frati, Persico Dosimo e Soncino. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Lecco

Nel Lecchese sono 7 i Comuni al voto, tra cui proprio Lecco, capoluogo di provincia. Gli altri sei paesi coinvolti contano meno di 15mila abitanti. Ecco dove si vota: Ballabio, Calco, Esino Lario, La Valletta Brianza, Lecco, Mandello Del Lario e Sueglio. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Lodi

Nel Lodigiano si vota solo in due Comuni, che contano poco più di 4000 abitanti in totale: Borgo San Giovanni e Santo Stefano Lodigiano. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Mantova

Nel Mantovano si vota in cinque Comuni: nel capoluogo Mantova, a Curtatone, Castel d'Ario , Monzambano e Viadana. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Pavia

Nel Pavese sono 8 i Comuni al voto. Due, Vigevano e Voghera, i comuni più grandi. Poi, Miradolo Terme, Pieve del Cairo, Pizzale, Silvano Pietra, Vellezzo Bellini e Vistarino. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Sondrio

In provincia di Sondrio sono 8 i Comuni al voto, tutti però molto piccoli: Cercino, Civo, Madesimo, Mazzo di Valtellina, Novate Mezzola, San Giacomo Filippo, Spriana e Talamona. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)

Varese

In provincia di Varese si vota in 11 Comuni, due dei quali (Saronno e Somma Lombardo) sono grossi centri con oltre 15mila abitanti. Poi, ci sono Casorate Sempione, Gemonio, Golasecca, Gorla Maggiore, Laveno-Mombello, Lonate Ceppino, Luino, Masciago Primo e Origgio. (AFFLUENZA, I CANDIDATI SINDACO E LE LISTE)