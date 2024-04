Sindaca Mirella Cerini morta con la fascia tricolore addosso, Mattarella: “Simbolo di attaccamento a compito e istituzioni”

Castellanza (Varese), 26 aprile 2024 – Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto rendere omaggio alla memoria della sindaca di Castellanza Mirella Cerini scomparsa ieri per un improvviso malore, dopo le celebrazioni del 25 aprile. Aveva 50 anni. Mattarella ha chiesto al Prefetto di Varese di esprimere il suo cordoglio per l’improvvisa scomparsa ai familiari e al Comune di Castellanza. "La fascia tricolore, che ancora indossava al termine di una pubblica cerimonia, costituisce un simbolo che ne esprime il profondo attaccamento al suo compito e alle istituzioni", ha sottolineato il Quirinale nel darne notizia.

Eletta la prima volta nel 2016, rieletta nel 2021, è stata stroncata ieri da un malore improvviso, probabilmente un infarto. Morta con la fascia tricolore addosso, trovata ormai senza vita nel cortile di Palazzo Brambilla, la sede del Municipio, dopo aver tenuto il discorso ufficiale. Al termine della cerimonia si era congedata dai colleghi di Giunta dicendo di non sentirsi bene e di voler salire in ufficio per prendere una bevanda calda. A ritrovarla, ormai priva di vita, un agente della polizia locale. Una morte che ha suscitato sgomento e incredulità.