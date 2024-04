Luigi Einaudi, 150 anni dalla nascita: Massimiliano Finazzer Flory porta in scena ‘Prediche utili’. Un incontro tra due generazioni di liberali italiani

Piacenza, 25 aprile 2024 – Quest’anno si celebrano i 150 anni dalla nascita di Luigi Einaudi. La data esatta è stata quella del 24 marzo, ma per tutto l’anno vengono organizzati momenti per ricordare e rendere omaggio al primo Presidente della Repubblica eletto dal Parlamento dopo l’approvazione della Costituzione, nel 1948. Tra i membri dell’Assemblea Costituente, è stato anche Governatore della Banca d’Italia. Ha contribuito allo sviluppo dell’economia del nostro Paese e alla promozione dei principi liberali.

Per l’occasione, il prossimo 29 aprile, al PalabancaEventi di via Mazzini a Piacenza, l’attore e regista Massimiliano Finazzer Flory propone la sua pièce ‘Prediche utili. Dialogo non del tutto immaginario: Luigi Einaudi e Corrado Sforza Fogliani’, incontro immaginario tra due generazioni di liberali italiani.

Un dialogo indiretto che prende spunto da una lettera del 1961 dove inizia con uno scambio epistolare una relazione sulle libertà attraverso rimandi e richiami ai classici come Machiavelli e Manzoni. Un omaggio a un grande servitore dello Stato anche Presidente della Repubblica Luigi Einaudi in occasione dei 150 anni dalla nascita grazie a pensieri e le parole del piacentino Corrado Sforza Fogliani il quale ricordava spesso che “se un popolo spera di essere libero restando ignorante spera in un qualcosa che non è mai stato e che mai sarà”.

“Il buongoverno di Einaudi non è un governo buono o perfino peggio buonista ma un governo libero e forse liberato da tre fiere infernali Dantesche ovvero il pauperismo, lo statalismo e il collettivismo”, ha dichiarato Finazzer Flory.

Ingresso libero con prenotazione: prenotazionieventi@bancadipiacenza.it

Telefono: 0523 542441