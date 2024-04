Freddo anomalo in Lombardia: finalmente sta per finire. Ma dal primo maggio cambia tutto (di nuovo): le previsioni meteo

Milano – La domanda che si fanno tutti i lombardi in questi giorni è semplice: finirà il grande freddo di aprile? Sì, perché ormai da oltre una settimana la regione è investita da una ondata di gelo veramente fuori stagione, con minime che superano di poco lo zero e massime che a stento arrivano ai 15 gradi. Risultato? Neve (non solo in alta quota), richieste di riaccendere i riscaldamenti e abbigliamento ben poco primaverile. Ma quando finirà questa fase? Presto potremo confidare in un clima più mite? Probabilmente sì, se parliamo di temperature. Ma al posto del gelo arriverà la pioggia, che determinerà un week-end instabile con precipitazioni sparse. A partire da oggi, venerdì 26 aprile, l'approfondimento della struttura ciclonica verso la Penisola Iberica determinerà l'afflusso di correnti meridionali umide sulla regione con un aumento della nuvolosità e precipitazioni anche nel fine settimana, con venti in rinforzo. Nuvolosità irregolare sui settori occidentali e sui rilievi in progressiva attenuazione tra domenica e lunedì, altrove poco nuvoloso o a tratti sereno. Deboli piovaschi irregolari saranno ancora possibili, in particolare sui settori più occidentali della regione e sui rilievi, ma via via meno probabili. Lunedì 29 e martedì 30 aprile sarà quindi più soleggiato (con temperature finalmente gradevoli) ma non illudiamoci: il maltempo busserà di nuovo alle nostre porte il Primo Maggio.

Ma partiamo dalla previsioni dei prossimi giorni, tratte dal bollettino meteo di Arpa Lombardia (www.arpalombardia.it)

Oggi venerdì 26 aprile

Stato del cielo: in generale nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari schiarite al pomeriggio, più marcate e persistenti sulla pianura centrorientale. Precipitazioni: piovaschi sparsi ed intermittenti, più probabili alla notte e dalla serata su settori occidentali e primi rilievi, possibili ovunque nelle ore centrali. Neve oltre 1500 metri. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo sui settori occidentali. In pianura minime intorno a 7°C, massime intorno a 15°C. Zero termico: tra 1600 e 1800 metri. Venti: deboli: in pianura dai quadranti orientali, in montagna meridionali.

Previsioni per la Lombardia di sabato 28 aprile (dal bollettino meteo di Arpa Lombardia)

Domani sabato 27 aprile

Stato del cielo: nuvoloso o molto nuvoloso sui settori occidentali ed i rilievi, con qualche irregolare e temporanea schiarita nella giornata; poco o solo temporaneamente nuvoloso sulla pianura centro orientale. Precipitazioni: deboli rovesci diffusi sui rilievi ed i settori più occidentali, più intensi e frequenti sul Nordovest. Possibili occasionali altrove, ma meno probabili. Neve oltre 2000 metri, a quote inferiori sui rilievi occidentali. Temperature: minime e massime in lieve aumento. Zero termico: in risalita nella giornata, attorno a 2300 metri in serata. Venti: in pianura da deboli a moderati dai quadranti orientali, in montagna moderati dai quadranti meridionali, localmente forti sulle cime.

La previsioni meteo in Italia: il quadro generale

"Il periodo freddo, piovoso e nevoso vissuto nei giorni scorsi è in procinto di concludersi. Proprio in concomitanza con l'ultimo weekend di aprile tornerà a farci visita l'anticiclone africano che riuscirà a proteggere gran parte d'Italia, soltanto alcune regioni saranno interessate da un tempo instabile. Ma sarà soltanto una tregua, infatti dal 1 maggio tornerà il maltempo”. Lo anticipa Antonio Sanò, fondatore del sito Ilmeteo.it.

"Venerdì e sabato saranno ancora delle giornate a tratti molto instabili per alcune regioni; infatti al Nord l'atmosfera non sarà ancora del tutto stabile e così le piogge interesseranno con maggior frequenza il Nordovest dove nevicherà ancora sulle Alpi, mediamente sopra i 1200 e poi 1500 metri. Il tempo sarà meno piovoso al Nordest e al Centro e più soleggiato al Sud. Con domenica l'avanzata dell'alta pressione subtropicale regalerà un tempo più stabile per tutti, infatti il sole sarà prevalente e le temperature cominceranno a salire generosamente fino a raggiungere facilmente i 24-25°C su molte città. Questa situazione di stabilità atmosferica si rafforzerà ulteriormente nella giornata di lunedì 29 quando tutta l'Italia si troverà sotto il sole e un clima anche estivo. Si potranno addirittura toccare i 28-30°C sulle zone interne del Centro-Sud"

Da mercoledì 1 maggio cambia tutto (di nuovo)

“Questo nuovo assaggio dal sapore tardo primaverile o in alcuni casi estivo, subirà un brusco stop dal pomeriggio di martedì 30. Una perturbazione sospinta da venti meridionali e pilotata da un ciclone tra Spagna e Isole Baleari farà peggiorare il tempo a partire dalle Isole Maggiori e il Nordovest. Il corpo nuvoloso instabile e perturbato attraverserà almeno mezza Italia con piogge e temporali a tratti intensi, proprio nella giornata di mercoledì 1 maggio”.