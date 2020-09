Milano, 21 settembre 2020 - E' il giorno del verdetto per il referendum sul taglio dei parlamentari. In Lombardia, per il quesito referendario, ha votato il 51% degli aventi diritto. Un'affluenza in calo rispetto alle precedenti consultazioni del 2016. A spoglio avvviato nella regione lombarda, avanti nettamente il "sì", con quasi il 70% delle preferenze. Questa tornata elettorale (la prima dell'era Covid) ha chiamato i cittadini alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari, le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d'Aosta e quelle comunali il 1.178 Comuni (in Lombardia si è votato in 84 Comuni) . Poi ci sono le supplettive in due seggi uninominali vacanti del Senato.

Questi i risultati provincia per provincia (lo spoglio in diretta)

MILANO:

BERGAMO: affluenza al 54,89%

BRESCIA: affluenza al 52,07%

COMO: affluenza del 50,03%

CREMONA: affluenza del 52,88%

LECCO: affluenza del 55,41%

LODI: affluenza del 50,02%

MANTOVA:

MONZA E BRIANZA: affluenza al 51,61%

PAVIA: affluenza del 50,72%

SONDRIO: affluenza del 45,27%

VARESE:

Il quesito del referendum

Quanto al quesito referendario, gli elettori hanno trovato stampate sulla scheda le seguenti parole: "Approvate il testo della legge costituzionale concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari“, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?". Votare “sì’’ significava confermare il taglio dei parlamentari da 945 a 600, votare “no’’ opporsi alla riforma voluta dal M5S. Non c’è quorum, il che vuol dire che l’opzione vincitrice sarà quella che ha ottenuto un voto più dell’altra, a prescindere dall’affluenza nazionale.

Le misure di sicurezza anti-Covid

Per la prima volta nella storia della Repubblica l’accesso ai seggi e le procedure di voto sono state dettate da inedite misure anti-contagio. La prima operazione, in tempi di emergenza Covid, è stata la pulizia degli spazi. Martedì si procederà alla sanificazione finale in vista del ritorno degli studenti in aula mercoledì. All’esterno dei seggi il controllo di code e distanziamento è in capo alle forze dell’ordine. Nei seggi erano disponibili i dispositivi di protezione individuale, cioè mascherine, guanti e gel per il seggio e una piccola scorta per gli elettori a cui, per esempio, sia caduta la mascherina che quindi non sia più utilizzabile. All’ingresso dei seggi non era prevista la misurazione della temperatura. Le matite copiative per esprimere la propria preferenza sulla riduzione o meno del numero di deputati e senatori sono state sanificate dopo ogni voto. La scheda elettorale è stata essere inserita personalmente dall’elettore nell’urna. Un’altra novità dettata dall’emergenza prevede il diritto di voto dal proprio domicilio per i pazienti in quarantena o isolamento fiduciario che ne hanno fatto richiesta. Tra loro anche l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, in isolamento ad Arcore.