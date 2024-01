Delirio di Capodanno: nella notte 24 aggressioni, 54 intossicazioni etiliche e 35 incidenti stradali

Aggressioni, incidenti, bagordi, ambulanze a sirene spiegate. La notte di Capodanno presenta, come sempre, anche un bilancio drammatico. L’Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia – che organizza il soccorso sul territorio nazionale – è dovuta intervenire nel corso della notte in 35 incidenti stradali, 54 intossicazioni etiliche e, soltanto a Milano, 24 aggressioni.

La maggior parte degli eventi avvenuti tra mezzanotte e le 6 di mattina si sono conclusi con codici verdi e gialli, ma decine di persone sono state portate nei pronto soccorsi di tutta la regione, già sotto pressione per l’impennata di casi di sindromi influenzali che verifica da diversi giorni.

I festeggiamenti di capodanno in piazza Duomo a Milano (Ansa/Davide Canella)

A Milano, nonostante il divieto di consumare e vendere alcolici (ma non di sparare botti), 23 persone sono state soccorse dal personale sanitario per intossicazioni etiliche. In piazza Duomo, dove anche quest’anno non c’è stato alcun concerto, si sono radunate circa 25 mila persone.

Nel corso della notte, le forze dell’ordine hanno controllato circa 1.500 persone: tre persone sono state denunciate a per il porto di oggetti atti a offendere e una per accensione ed esplosioni pericolose. Sei giovani sono stati sono stati accompagnati in Questura perché senza documenti.

I vigili del fuoco, in particolare, hanno dovuto spegnere nella regione 69 roghi riconducibili ai festeggiamenti per l’anno nuovo, molti dei quali hanno riguardato incendi di cassonetti o automobili parcheggiate in strada.

Nel quartiere San Siro di Milano, in via Zamagna e piazza Selinunte, le forze dell'ordine e uomini del personale dell’Amsa – l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti – sono intervenuti per fermare dei ragazzi che, a più riprese, hanno accatastato oggetti e cassonetti per poi dargli fuoco. Alcuni di loro hanno anche rotto il vetro di un’auto della polizia.