Capodanno, Concetta Russo morta per un proiettile vagante ad Afragola: era in vacanza a casa di parenti

Milano, 1 gennaio 2023 – Lutto a Pantigliate, nel Milanese, per la morte di Concetta Russo, la 45enne rimasta vittima di un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno ad Afragola, in provincia di Napoli. La donna, originaria del posto ma residente nel Milanese, era in vacanza a casa di famigliari. Lascia un marito e due figli maggiorenni.

Proiettile vagante

Dai primi accertamenti e dai rilievi eseguiti dai carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che il colpo di pistola fatale alla donna sia stato esploso proprio all'interno dell'appartamento dove si trovava a festeggiare la sera del 31 dicembre. In casa erano presenti una decina di persone. Sequestrato un proiettile calibro 380 che era nell'abitazione. Le indagini proseguono e sono ancora in corso ala ricerca dell'arma e per capire chi possa aver sparato.

Un’altra donna ferita

Si tratta di un caso analogo rispetto a quanto accaduto nel rione Forcella di Napoli dove un'altra donna, una 50enne, è rimasta ferita all'addome da un colpo d'arma da fuoco che l'ha raggiunta mentre assisteva dal balcone di casa allo spettacolo dei fuochi pirotecnici.