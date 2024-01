Malnate, dramma di Capodanno: 17enne perde mano e occhio per un petardo

Malnate (Varese) – Dramma a Malnate: ragazzo di 17 anni perde una mano e un occhio nella notte di Capodanno. A causare le gravi ferite è stato un petardo.

E’ accaduto in via Bernasconi, nel quartiere Rogoredo della cittadina alle porte di Varese, dove il ragazzo stava festeggiando in compagnia degli amici. All’improvviso il dramma, forse causato da un petardo inesploso: indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Malnate, intervenuti sul posto. Il 17enne, Niccolò, è stato soccorso dai paramedici del 118 e portato all’ospedale di Circolo di Varese. dove è stato operato d’urgenza per poi essere trasferito nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Filippo Del Ponte, l’altro ospedale varesino, dove si trova tuttora in gravi condizioni.

La sindaca di Malnate, Irene Bellifemine, ha parlato con la famiglia esprimendo rammarico e vicinanza da parte di tutta l’amministrazione comunale per quanto accaduto.