Eredità Barbieri e Lady Gucci, condanna più severa per Canò e Chiesa rispetto alla richiesta della procuratrice

Milano, 3 luglio 2025 – Loredana Canò, ex compagna di cella e successivamente amica e assistente di Patrizia Reggiani, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi per la vicenda dell'eredità di Lady Gucci. Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di Milano al termine del processo in cui è imputata con altre tre persone. La procura aveva chiesto per lei cinque anni e mezzo di carcere. Una pena più grave rispetto a quella proposta dall'accusa è stata inflitta anche a Marco Chiesa, ai tempi consulente finanziario di Silvana Barbieri, l’ultranovantenne che aveva lasciato un ingente patrimonio alla figlia, Patrizia Reggiani, ribattezzata Lady Gucci: l’uomo è stato condannato a 5 anni e 8 mesi. I commercialisti Mario Wiel Marin e Marco Moroni sono stati invece assolti.

La vicenda dell’eredità Barbieri

La vicenda al centro del processo riguarda la gestione del patrimonio di svariati milioni di euro che Silvana Barbieri, morta ultranovantenne nel 2019, ha lasciato in eredità alla propria figlia, vedova dell'imprenditore Maurizio Gucci e mandante del suo omicidio. Il legale Maurizio Giani, da lei nominato esecutore testamentario, era stato assolto in abbreviato, mentre l'amministratore di sostegno e avvocato Daniele Pizzi aveva patteggiato a due anni. "Hanno fatto di una poverina fragile e malata la preda destinata di appetiti insaziabili", aveva detto la procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano in un passaggio della sua requisitoria. Loredana Canò dovrà pagare 45mila euro al ministero della Giustizia come riparazione pecuniaria, oltre a un risarcimento nei confronti di Patrizia Reggiani pari a 75mila euro.