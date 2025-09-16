Cerimonia di apertura Olimpiadi Milano-Cortina 2026 a San Siro, nuovi biglietti in vendita (anche a prezzi più economici)

Milano, 16 settembre 2025 – Volete partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si terrà il prossimo 6 febbraio a San Siro? A partire dalle 16 di oggi, martedì 16 settembre, saranno disponibili ulteriori biglietti di categoria D, ovvero quelli della fascia di prezzo più economica. Sarà comunque possibile acquistare anche i tagliandi di categoria A, B e C.

La cerimonia di apertura sarà firmata da Marco Balich e sarà una celebrazione dello spirito italiano e dello sport, in uno spettacolo di luci, suoni e colori.

Il programma di Ticketing di Milano Cortina 2026, insieme al Programma Hospitality di On Location, sono le uniche fonti ufficiali e sicure per l'acquisto dei biglietti delle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali italiane. Ogni utente potrà acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, che saranno completamente digitali, e Visa sarà il metodo ufficiale di pagamento, in linea con la partnership storica dei Giochi.

Tutti i biglietti per assistere alle gare di Milano Cortina 2026 sono strettamente nominativi. Acquistando biglietti o pacchetti Hospitality al di fuori della piattaforma ufficiale, infatti, l'acquirente corre il rischio che i biglietti o i pacchetti non gli vengano consegnati o che vengano annullati dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026 secondo i termini e le condizioni previste.