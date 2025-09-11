Tour letterari, i tesori bergamaschi raccontati dalle parole degli scrittori

Bergamo, 11 settembre 2025 – Andare alla scoperta di storie e luoghi del territorio orobico guidati dalle parole degli scrittori: da settembre a dicembre 2025 nell'ambito della settima edizione di Produzioni Ininterrotte, festival di letteratura del lavoro, Crespi d’Adda, Dalmine, Ponte San Pietro, Bergamo e Cornello dei Tasso, in provincia di Bergamo, ospitano un ciclo di Tour Letterari che unisce il fascino della narrazione alla scoperta guidata di luoghi ricchi di storia e identità.

Si tratta di itinerari che con uno sguardo nuovo accompagnano il visitatore in epoche passate, nel mondo del lavoro, in siti suggestivi del territorio orobico attraverso racconti di famiglie, misteri avvincenti, vicende belliche e testimonianze di pace. I protagonisti degli itinerari sono il villaggio operaio Crespi d’Adda, che quest’anno festeggia i 30 anni dall’inserimento nelle liste dei sito Unesco patrimonio dell’Umanità, con il suo museo multimediale, la centrale idroelettrica del 1909, gioiello di architettura industriale di epoca liberty, e la sua chiesa.

Un rifugio antiaereo a Ponte san Pietro

Dalmine, città industriale con la grande acciaieria, le architetture moderne e i suoi rifugi antiaerei; Ponte San Pietro, con i bunker della Seconda Guerra Mondiale; Bergamo, con Città Alta e le maestose mura veneziane, anch’esse patrimonio Unesco dal 2017 e, novità dell’edizione 2025, Cornello dei Tasso, borgo medievale della Val Brembana dove nacque il sistema postale europeo.

Gli scrittori e le opere

Questi luoghi che hanno un grande valore storico, artistico e culturale, hanno ispirato scrittori e scrittrici italiani che vi hanno ambientato le loro opere, trasformando strade, edifici e paesaggi in scenari letterari vivi e coinvolgenti. Le opere che fanno da guida sono “Al di qua del fiume” (Nord, 2022) di Alessandra Selmi, successo letterario sulla storia della famiglia Crespi tradotto in diverse lingue; “Luci dell’alba” (T-Essere, 2024) di Elena Liguori e “La chiesa del santissimo Nome di Maria” di Giuseppina Moriggi per Crespi d’Adda.

Il libro “Bombe sulla città” (Ugo Mursia Editore, 2004) di Achille Rastelli è la traccia per visitare i rifugi antiaerei operai di Ponte San Pietro. “Tute blu” (Donzelli, 2006) di Andrea Sangiovanni guida il tour nella città operaia di Dalmine. “Caccia al testimone” (Bolis, 2024), romanzo giallo di Fabio Paravisi e “Le Mura di Bergamo Alta” di AA.VV. accompagnano il pubblico tra le vie del borgo storico di Bergamo Alta e alle mura venete. Per scoprire invece Cornello dei Tasso si seguono le pagine di “Cronaca di una vendetta” di Denis Pianetti (Corponove, 2023). I tour letterari si inseriscono nel programma della settima edizione di Produzioni Ininterrotte, il festival di letteratura del lavoro che si svolge dal 4 ottobre al 7 dicembre 2025 a Crespi d’Adda, villaggio operaio Unesco in provincia di Bergamo. Il festival, organizzato dall’Associazione Crespi d’Adda, mette al centro il tema del lavoro, affrontandolo dal punto di vista artistico, storico, culturale, attraverso l’incontro con grandi ospiti. Uno spaccato sul mondo della produzione, dell’imprenditorialità e su tutto ciò che il lavoro è capace di costruire, influenzare e ispirare. www.produzioniininterrotte.it Rientrano nei Tour letterari anche laboratori didattici per scoprire come si produce l’energia elettrica (11 e 12 ottobre) e la possibilità di partecipare ad una divertente caccia al tesoro tra le vie di Crespi d’Adda seguendo indizi, partecipando a giochi di logica, ricostruendo tracce del passato per ritrovare alcuni oggetti misteriosamente scomparsi (23 novembre e 7 dicembre). Occasioni dedicate a famiglie con bambini dai 6 ai 13. Per partecipare ai tour letterari, ai laboratori e alla caccia al tesoro è necessario prenotarsi da settembre su www.tourletterari.it dove è possibile trovare anche gli eventuali aggiornamenti su date e orari. Per informazioni: tel. 02.90939988, mail: info@tesserememoria.it

Calendario dei tour letterari

La città operaia di Dalmine e i bunker antiaerei

Sabato 20 settembre, sabato 4 e 18 ottobre, domenica 9 e 23 novembre 2025. Immergersi nei luoghi del lavoro operaio della città di Dalmine rivivendo le storie di operai che dagli anni cinquanta hanno dato il via a quel miracolo economico che in breve tempo ha trasformato l’identità del paese portandolo tra i più industrializzati del mondo. L’Italia operaia dal 1950 al 1980 di cui Dalmine rappresenta luogo iconico del lavoro grazie alla grande industria siderurgica nata nei primi anni del novecento con gli edifici pubblici e le residenze per i lavoratori e le dirigenze. È compresa nel tour anche la visita ai bunker antiaerei costruiti nel periodo della seconda guerra mondiale nei quartieri in prossimità dell’azienda. Orari di partenza dei tour: ore 15 (il 6 e 20/9 e il 4 e 18/10), ore 10.30 (il 9 e 23/11) Durata: 1 ore e 30 minuti Tariffa: euro 12 a persona Crespi D'Adda e la centrale idroelettrica

Domenica 21 settembre, domenica 5 e 19 ottobre, sabato 1, domenica 2 e 16 novembre 2025 Ripercorrere i luoghi e la storia della famiglia Crespi, la nascita del grande cotonificio ad opera di Benigno Crespi nel 1877 e del villaggio operaio – tutt’ora abitato e perfettamente conservato - sorto tra i fiumi Adda e Brembo per ospitare i lavoratori della fabbrica con gli occhi di Emilia, la protagonista del successo letterario di Alessandra Selmi. Il tour è un’occasione per visitare anche la vicina centrale idroelettrica, gioiello di archeologia industriale fondata nel 1909 per sopperire al fabbisogno energetico del cotonificio e del villaggio, e il museo multimediale di Crespi d’Adda. Orari di partenza dei tour: ore 10 Durata: 2 ore e 15 minuti Tariffa: euro 12 a persona I rifugi antiaerei di Ponte San Pietro

Sabato 13 e 27 settembre, sabato 11 e 25 ottobre, sabato 8 e 22 novembre 2025 Visitare i rifugi antiaerei di Ponte San Pietro attraverso il racconto dei bombardamenti degli alleati su Milano e sulle provincie lombarde durante la Seconda Guerra Mondiale. I rifugi di Ponte San Pietro vennero realizzati dal Comune a partire dal 1942, in vari punti della città, per proteggere la popolazione dai bombardamenti da parte delle truppe alleate vista la presenza sul territorio di un ponte ferroviario della linea Bergamo – Milano. Orari di partenza dei tour: ore 10.30 Durata: 1 ora e 30 minuti Tariffa: euro 8 a persona Crespi D'Adda e la storia noir

Domenica 14 e 28 settembre, domenica 12 e 26 ottobre, domenica 9 e 23 novembre 2025 Un tour guidato tra le suggestive vie del Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, sito Unesco dal 1995, sulle tracce di un thriller che tocca i principali punti di interesse del borgo, tutt’oggi abitato, narrando le vicende di una storia nera avvenuta nel 1906: una misteriosa morte e una rivolta silenziosa alla propaganda industriale. Orari di partenza dei tour: ore 11, 14, 15 e 16 Durata: 1 ore e 30 minuti Tariffa: euro 8 a persona La chiesa del Santissimo Nome di Maria di Crespi D'Adda

Tour guidato sabato 4 ottobre

Alla scoperta della storia, delle caratteristiche architettoniche e simboliche della chiesa del sito Unesco di Crespi d’Adda, eccezionalmente aperta in occasione di Produzioni Ininterrotte, Festival di Letteratura del Lavoro. Realizzata fra il 1891 e il 1893, è una copia esatta della chiesa di Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio, luogo di origine della famiglia Crespi. La visita è anticipata, alle ore 10, dall’incontro con Giuseppina Moriggi che presenta il suo libro all’Unesco Visitor Centre in corso Manzoni 18 a Crespi d’Adda dando il via al Festival Produzioni Ininterrotte. Orari di partenza dei tour: ore 11, 14.30, 15.40, 16.30, 17.30 Durata: 45 minuti Tariffa: euro 6 a persona Bergamo Alta

Sabato 18 ottobre, domenica 2 e sabato 15 novembre, lunedì 8 dicembre 2025 Una occasione di visitare una Bergamo Alta inedita, attraversando le vie dell’antica città ripercorrendo le pagine di un giallo ambientato a fine Ottocento.

Orari di partenza dei tour: ore 18.30 (18/10 e 15/11), ore 10 (2/11 e 8/12) Durata: 2 ore Tariffa: euro 8 a persona Le mura di Bergamo Alta

Venerdì 31 ottobre e sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 Una visita guidata notturna per esplorare e scoprire luoghi meno conosciuti delle Mura di Bergamo Alta. Queste antiche mura, oggi Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, sono state testimoni di avvelenamenti, morti violente e complotti. Una visita notturna, da Porta san Lorenzo al borgo storico, tra percorsi inediti e luoghi misteriosi per vivere uno dei beni storici più rinomati della città. Un percorso che trae ispirazione da diverse opere letterarie che nel corso dei secoli, hanno narrato storie, leggende e misteri di Bergamo Alta.

Orari di partenza dei tour: ore 21 (31/10 e 1/11), ore 18.30 (1/11), ore 10 – edizione diurna (2/11) Durata: 2 ore Tariffa: euro 12 a persona Cornello dei Tasso

Domenica 9 e 23 novembre 2025 Una visita guidata alla scoperta del suggestivo borgo medievale della Val Brembana, Cornello dei Tasso. Situato lungo la via Mercatorum ha dato i natali a grandi famiglie di abili imprenditori tra cui la famiglia dei Tasso, celebre in tutto il mondo per aver creato il primo sistema postale, ed i Pianetti, passati alla storia per i sanguinosi delitti del 1914. Il tour ripercorre proprio le reali vicende, ancora oggi avvolte da mistero, di Simone Pianetti, del suo passato ribelle, dei delitti e della sua fuga romanzesca.

Orari di partenza dei tour: ore 15 (9/11), ore 10.30 (23/11) Durata: 1 ora e 30 minuti Tariffa: euro 10 a persona