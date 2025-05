La festa del Parmigiano Reggiano da Peck a Milano

Prodotto simbolo d'eccellenza della cultura gastronomica italiana, sua Maestà il Parmigiano Reggiano sarà celebrato nella storica sede di Peck di via Spadari a Milano. Una settimana di eventi dal 6 al 10 maggio promossa dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, l'ente di tutela che associa tutti i produttori di formaggio Parmigiano Reggiano.

Il tempio dell'alta gastronomia milanese ospiterà degustazioni, contest e momenti formativi per entrare nel mondo di due realtà virtuose dove qualità e artigianalità sono i tratti fondamentali.

Peck e Parmigiano Reggiano: un binomio che esprime il valore gastronomico dell'italianità

Peck è un simbolo culturale e culinario della capitale meneghina. Selezionatori e produttori di un’eccellenza rara, oltre che laboratorio di alto artigianato, hanno da sempre avuto un rapporto molto stretto con il Parmigiano Reggiano, diventando nel tempo un punto di riferimento per la clientela desiderosa di poter accedere alle migliori selezioni nello scenario milanese (basti pensare che nel 2024 ne sono state vendute più di 11 tonnellate).

Nei laboratori Peck esiste una cella dedicata al Parmigiano Reggiano con scaffalature in legno su cui poggiano profumatissime forme, in tutta la loro maestosità. Le forme arrivano nella cella di Peck, intere, vengono stoccate e trattate con grande maestria dagli "artigiani" del laboratorio.

Una settimana di eventi

Da martedì 6 maggio a sabato 10 maggio Peck ospiterà gustosissime iniziative con protagonista Parmigiano Reggiano. Durante la settimana il Parmigiano Reggiano avrà uno sconto del 10%. Alcune tipologie di Parmigiano Reggiano (in stagionature particolari) e alcuni piatti saranno disponibili solo durante la settimana dedicata, in una selezione ad hoc sia per la tavola calda che per il Piccolo bistrot. Come il Risotto alla parmigiana, mantecato direttamente nella forma o il gelato salato al Parmigiano Reggiano, realizzato per l'occasione come ulteriore tipologia e lavorazione per degustare il formaggio in una veste nuova e creativa. Ad animare le giornate ci saranno tante iniziative, alcune più ludiche altre più educative. Ci sarà una gara a cui parteciperanno 6 banconisti attuali e storici di Peck per contendersi il titolo relativo al miglior tagliatore di Parmigiano Reggiano. Momenti in collaborazione con la preziosa enoteca Peck, dove si parlerà di abbinamento vini al prodotto, nelle sue caratteristiche organolettiche. E momenti educativi, per chi desidera entrare più a fondo nel complesso mondo che si nasconde dietro alla produzione di questo formaggio.

In particolare, venerdì 9 maggio alle 17 Simone Ficarelli, responsabile dell'Accademia Parmigiano Reggiano, aprirà la serata "Festa del Parmigiano Reggiano 2025" con una breve lectio, a cui seguirà lo spettacolare taglio di una forma 60 mesi da vacche bianche. Sabato 10 maggio sarà la giornata conclusiva, con la proclamazione del vincitore del contest che potrà tagliare con orgoglio una forma di Parmigiano Reggiano stagionato vacche bianche 100 mesi, messo a disposizione per l’occasione, dando la possibilità ai presenti di assaggiarlo e acquistarlo.