Ville Aperte in Brianza (e non solo) 2025: sabato 10 e domenica 11 maggio ultima occasione per visitarle

Dopo il successo del primo weekend di Ville Aperte in Brianza 2025 con ben 11.500 visitatori, le ville di delizia tornano aprono le porte al pubblico anche sabato 10 e domenica 11 maggio 2025. Protagonisti di questa edizione primaverile sono i giardini delle ville, iscritti alcuni alla prestigiosa rete dei Grandi Giardini Italiani. All'epoca concepiti come parte integrante delle dimore e spesso progettati secondo i più noti stili 'all’italiana' e 'all'inglese', con roseti, siepi scolpite, statue, fontane, ancora oggi offrono ai visitatori un'esperienza davvero unica tra colori e profumi. Questi sono i giardini delle dimore aperti nei prossimi giorni a cui bisogna prenotarsi sempre sul sito di Ville Aperte. Tra i giardini iscritti alla rete dei Grandi Giardini Italiani, sono aperti quelli di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate e Villa Arconati a Bollate.

Situata alle porte di Milano, Villa Visconti Borromeo Litta è stata nei secoli un’autentica villa di delizia, dove convivono storia, arte e intrattenimento. Oggi oltre alle splendide sale affrescate del ‘500 e del ‘700 si possono visitare i i Giardini all’italiana, le settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno e il Parco Storico. Ma il vero gioiello è il Ninfeo, conosciuto anche come "Palazzo delle Acque", che sorprende i visitatori per la ricchezza delle decorazioni e gli inattesi giochi d’acqua delle fontane nascoste.

Villa Arconati di Bollate invece, considerata una versione italiana della Versailles di Luigi XIV, è stata pensata sia come luogo di delizie sia come avamposto per controllare i possedimenti terrieri. Per venerdì 9 maggio, dalle ore 15, sono state organizzate delle passeggiate guidate per visitare il Giardino che, ancora oggi, mantiene intatto lo spirito con il quale fu costruito. Il percorso, della durata indicativa di 75 minuti fornisce le principali informazioni storico-artistiche riguardo al Giardino e ai suoi elementi costitutivi, illustra inoltre il progetto di restauro in corso finanziato con il bando Pnrr.

Sabato 10 maggio alle ore 10, è possibile ammirare i Giardini storici di Villa Bertarelli a Galbiate (Lecco). Testimonianza viva di un passato glorioso, i giardini storici della villa svelano una delle migliori prospettive del paese. Le antiche serre, i ninfei, le fontane e centinaia di diversi tipi di piante caratterizzano la parte rimasta del grande giardino affacciato sui laghi briantei. Essenze esotiche e autoctone circondano lo splendido giardino all'italiana della villa, sede del Parco Monte Barro e del Centro Flora Autoctona.

Sempre sabato 10 apre le porte anche il complesso neoclassico di Villa Annoni a Cuggiono (Milano), composto da residenza padronale e parco di 23 ettari, secondo in Lombardia solo a Monza, in quanto parco cintato. Parco e villa sono un insieme organico, in cui il giardino, separato dalle zone agricole, continua ed enfatizza gli assi di sviluppo dell'edificio grazie al cono prospettico frontale, che si chiude su un tempietto ionico per poi perdersi nella campagna retrostante, o le quinte scenografiche create da prati, laghetto, coffee house e piccole aree boschive.

Domenica 11 maggio, a Novedrate, è possibile vivere un'esperienza immersiva che trasporterà i visitatori indietro nel tempo, tra le mura di Villa Casana a Novedrate, una dimora storica ricca di fascino e mistero. Personaggi storici, interpretati dagli attori della Compagnia Teatrale Inemesi racconteranno i segreti della villa, delle famiglie Taverna, Isimbardi, Casana e coinvolgeranno i partecipanti in attività interattive. Si potrà anche passeggiare attraverso il parco, recentemente riqualificato, ammirando la bellezza della natura e la solennità della cappella gentilizia che crea un'atmosfera di raccoglimento, entrare nella villa e visitare stanze eleganti e raffinate.

Anche Villa Monastero a Varenna (Lecco) partecipa a questa edizione primaverile di Ville Aperte. Si tratta di uno degli esempi più interessanti di dimora in stile eclettico di fine Ottocento, affacciata sul ramo orientale del Lago di Como e circondata da un Giardino di grande impatto scenografico, ricco di specie botaniche particolari e rare. La Casa Museo offre un percorso museale diviso in 14 sale interamente arredate con decorazioni e mobili originali. Il giardino nel corso degli anni è stato arricchito da essenze vegetali originari di tutto il mondo: Agavi, Dasylirion, palme blu e della Guadalupe provenienti dal Sud America, Cycas, palme rustiche, Canfore provenienti dalla Cina e Giappone, Cordyline provenienti dall’Australia e Nuova Zelanda. Oggi, grazie a un importante intervento di valorizzazione, si può visitare anche il nuovo Giardino delle monache, ricco di essenze profumate.

Sabato 10 e domenica 11 maggio visite guidate per ammirare anche i salotti interni e il parco di Villa Carcano ad Anzano del Parco (Como). Attraverso lo storytelling dell'epoca, i visitatori saranno accolti nell'atmosfera di inizio Ottocento e, come ospiti di un tempo, verranno accompagnati nei luoghi più iconici della grande dimora. Una parte del tour si svolgerà nel parco romantico, dove verranno percorsi tortuosi vialetti in ghiaia, antri ombrosi di magnolie e tassi, fitti boschetti di palme e cedri per giungere, attraverso la 'passeggiata degli innamorati', al grande laghetto privato. Inoltre, lungo il percorso verranno raccontati i segreti del verde: il significato delle piante e i valori simbolici delle stesse, comprendendo così il motivo per cui sono state scelte e piantate.

Ville Aperte ha anche il patrocinio non oneroso di ReGiS – Rete Giardini Storici, cui aderiscono le seguenti dimore: Palazzo Arese Borromeo (Cesano), Villa Ghirlanda Silva (Cinisello), Villa Tittoni (Desio), Villa Annoni (Cuggiono), Villa Litta (Lainate) e Reggia di Monza.