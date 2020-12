Milano, 6 dicembre 2020 - Mentre la Lombardia si prepara a vivere una settimana cruciale sul fronte dei dati Covid per il possibile passaggio in zona gialla da venerdì 11 dicembre, come annunciato dal governatore Attilio Fontana, arriva come una doccia fredda il monito del ministro della Salute Roberto Speranza: "Serve ancora qualche altro sacrificio". Il riferimento è anzitutto al divieto di spostamento tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, misura ritenuta troppo rigorosa dalle Regioni che hanno chiesto un ripensamento al governo. Ma il timore è che anche sulla promozione della Lombardia in zona gialla possa prevalere la linea della cautela. Timori, appunto. Perché i dati parlano chiaro e ieri hanno segnato un calo di tutti gli indicatori: contagi, ricoveri e decessi. I nuovi casi in regione sono stati 3.148 (contro i 4.533 del giorno precedente) con 31.193 tamponi processati (contro i 42.276 di venerdì). E' sceso ancora il rapporto tamponi-nuovi positivi, ieri al 10% e la pressione sugli ospedali, che ieri ha fatto segnare 17 ricoveri in meno nelle terapie intensive (totale 805) e 238 in meno negli altri reparti (complessivamente 6.554 i posti occupati). In calo anche i decessi: 111, contro i 147 del giorno precedente. Tra le province lombarde è ancora Milano la più colpita, ma ieri ha registrato meno di mille casi: 980 nell'area metropoplitana, di cui 355 nel capoluogo. Se il bollettino odieno della regione confermerà questi dati la prospettiva di una promozione in zona gialla sarà sempre più vicina.

Zona gialla e spostamenti tra Comuni: ora i lombardi ci credono

Il regalo più bello che i lombardi si aspettano per Natale sarà quello di un allentamento delle misure anti contagio in due step: il primo già il prossimo venerdì quando la Lombardia si aspetta di entrare in zona gialla, il secondo con un ripensamento del governo sul divieto di spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Anche perché, è il timore del presidente della Lombardia Attilio Fontana, così si rischia una fuga dal Nord nell'ultimo fine settimana prima del 25 dicembre, come già avvenuto a marzo a poche ore dal lockdown. Un timore che sembrerebbe trovare conferma in un dato: Alitalia ha visto schizzare le prenotazioni con un incremento del 50% tra il 17 e il 20 dicembre. Ribadisce cautela il ministro degli Interni Luciana Lamorgese: "Proprio nel periodo natalizio dovremo allontanarci da quelle che erano le nostre tradizioni, fare festa tutti insieme. È un sacrificio necessario che ci consentirà di affrontare l’anno nuovo in maggiore sicurezza”.

Covid: la cura in un farmaco per diabetici

Aspettando i vaccini, un farmaco per la cura del Covid già c’è. È una molecola che viene usata da tempo nella cura del diabete e che da marzo attende di essere inserito in un protocollo anche per i non diabetici. L’intuizione è partita da Pavia e da una ricerca curata da Bruno Solerte del dipartimento di Medicina interna dell’Ateneo pavese in collaborazione con i colleghi del Sacco di Milano, Paolo Fiorina e Massimo Galli. "Lo studio è stato effettuato in occasione della prima ondata – ha spiegato il professor Solerte – su pazienti diabetici che avevano contratto il Covid in modo severo, quindi intubati, con il casco. Dovevamo agire tempestivamente e abbiamo adottato un protocollo d’urgenza". Alla ricerca hanno partecipato quattro strutture oltre al San Matteo dove sono stati trattati oltre 350 i pazienti, metà con insulina per tenere sotto controllo i livelli di glicemia e metà con insulina e Sitagliptin.

Doppio focolaio agli​ Spedali Civili

Intanto gli Spedali Civili di Brescia sono al centro della bufera per un doppio focolaio. Tamponi giornalieri al personale medico, blocco di nuovi ingressi e spostamento progressivo dei pazienti positivi. Così si sta affrontando il focolaio, emerso già la scorsa settimana, nel reparto di Traumatologia degli Spedali Civili, dove alcuni pazienti si erano positivizzati dopo il ricovero. Rispetto alla decina di casi della scorsa settimana, i continui tamponi avrebbero evidenziato la presenza di una ventina di positivi anche tra medici e infermieri; alcuni pazienti sarebbero stati spostati inizialmente in scala 14 (la stessa che si sta cercando di riversare in Scala 4.0), per poter sanificare il reparto, bloccando nuovi ingressi. Lo stesso protocollo sarebbe scattato anche in Scala 7 (seconda e terza chirurgia) dove nel pomeriggio di venerdì sarebbe stato rilevato un nuovo focolaio, con numeri più contenuti

Coronavirus: mille ricoveri in meno in una settimana

Si riduce la curva del contagio Covid e cala anche la pressione sugli ospedali in Lombardia, come documentano i numeri dell'ultima settimana, da sabato 28 ottobre a ieri, che hanno registrato oltre mille ricoveri in meno nei reparti Covid, più di cento in meno nelle terapie intensive. E si abbassa anche l'indice di contagio Rt. Quello per data del tampone calcolato a Milano e Lodi dall’Ats Metropolitana, consolidato perché fotografa la situazione di domenica 29 novembre, è di 0,74; di 0,80 l’Rt per data di ricovero cristallizzato a giovedì 26 novembre.

I dati delle province

I dati nazionali

