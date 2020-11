Milano0, 10 novembre 2020 - ​La seconda ondata di Coronavirus si fa sempre più violenta. Stavolta, in Lombardia, nel mirino ci sono Milano e Monza. Gli ospedali sono quasi al collasso, medici ed infermieri allo stremo. Nel capoluogo lombardo la struttura del Portello ha aperto il quarto modulo, dopo l'arrivo di altri 44 pazienti. Mentre in Brianza, dal San Gerardo, si è levato un grido di allarme: "Codogno siamo noi, aiutateci". Qui non preoccupano solo i ricoveri, ma i 340 contagiati che fanno parte del personale sanitario. E i 110 operatori assunti sono "una goccia in confronto ad un esercito fermo". Situazione piuttosto critica anche in provincia di Como e nel Varesotto, dove attualmente sono positivi 284 dipendenti dell'asst Sette Laghi. Così, gli occhi sono tutti puntati sui dati del bollettino di Regione Lombardia che dovrebbe arrivare entro le 18. Ieri i nuovi casi sono stati 6.318 e si sono registrati 117 decessi. Un numero in calo rispetto a domenica, ma è sceso anche quello dei tamponi: 38.188. Stabili le terapie intensive salite a 650 con 40 nuovi ricoveri (come il giorno prima), ma negli altri reparti l'aumento è stato di 412 unità. Alto il numero dei dimessi/guariti: 1.420.

Bollettino 10 novembre: i dati delle province

Guardando alla diffusione del virus nelle province, ieri a Milano sono stati 2.956 i nuovi contagi segnalati, di cui 1.204 a Milano città. A Monza sono 877, a Varese 620, a Brescia 545, a Pavia 313, a Como 174, a Lecco 136, a Mantova 135, a Bergamo 123, a Sondrio 114, a Cremona 99 e a Lodi 57. Inseriremo dati e tabella odierni appena saranno disponibili.

Monza e Brianza epicentro dell'epidemia

Monza e la Brianza epicentro dell’epidemia. Se nella prima ondata di contagi la provincia era stata risparmiata, adesso la risalita della curva avviene a ritmi esponenziali. Sul fronte dei numeri, le prime dieci città per contagi della provincia sono, oltre a Monza e Limbiate, Lissone (1.429, che rappresentano il 3,11% degli abitanti), Seregno (1.405, il 3,12%), Desio (1.393, 3,32%), Cesano Maderno (1.269, 3,24%) Brugherio (1.148, 3,27%), Giussano, Nova Milanese (780, 3,32%) e Seveso (745, 3,14%). IL PDF CON TUTTI I DATI.

A Bergamo immunità diffusa

Situazione opposta a Bergamo, provincia duramente colpita durante la cosiddetta prima ondata dell’epidemia, era stata la provincia più colpita d’Italia. I dati relativi al rapporto tra tamponi effettuati e tamponi positivi, secondo l’ultima rivelazione relativa alla prima settimana di novembre, è del 13%. Nel resto della Lombardia è il 21, 2%. In Italia siamo intorno al 15-16%. A marzo un nuovo positivo su cinque della Lombardia era residente nella Bergamasca con un picco del 25% il 15 marzo. Ieri, tanto per intenderci, i tamponi positivi in provincia di Bergamo sono stati il 3% di quelli registrati in tutta la Lombardia. Immunità di gregge? "Tecnicamente no - spiega il dottor Zucchi - ma sicuramente c’è un’immunità diffusa tra la popolazione, specialmente nelle zone più colpite nella prima ondata e a dircelo sono le indagini sierologiche che abbiamo fatto. In Valle Seriana, per esempio, abbiamo registrato oltre il 40% di sieroprevalenza nel campione esaminato e oggi quella zona è una delle meno colpite della provincia".

L'Italia si tinge di rosso, l'ipotesi di un lockdown generale

Mentre i contagi continuano a salire, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) Filippo Anelli ha lanciato un appello: "Lockdown generale in tutto il Paese al più presto, o in un mese - se il trend epidemico da Covid-19 in Italia non subirà un'inversione - ci troveremo dinanzi ad una situazione "drammatica" poiché il sistema "non sarà in grado di reggere". Intanto, cambia ancora la mappa tricolore. Cinque regioni sono passate dalla zona gialla a quella arancione ( Basilicata, Abruzzo, Umbria, Liguria e Toscana ) , la provincia di Bolzano diventa rossa e un approfondimento nelle prossime ore sulla Campania, che potrebbe seguire la Lombardia e il Piemonte e diventare rossa, anche se dalla Regione continuano a ribadire che "il sistema sanitario regge". Secondo Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco-università Statale di Milano "ormai è verosimile un altro lockdown esteso". Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas di Rozzano ( Milano) e docente di Humanitas University, intervenuto alla XV Edizione del Forum Meridiano Sanità (che si tiene quest'anno in versione digitale) ha addirittura parlato di 'sindemia': "Quella che noi stiamo vivendo non è una pandemia, è una sindemia. Nel senso che ha effetti drammatici sul nostro vivere sociale, su come per esempio affrontiamo il tema cancro, ma anche su come affrontiamo altre patologie. E' qualcosa di più di un'epidemia e di una pandemia".

