Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Cronaca
CronacaMiss Reginetta d’Italia 2025, in finale otto ragazze della Lombardia: ecco chi sono
29 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Miss Reginetta d’Italia 2025, in finale otto ragazze della Lombardia: ecco chi sono

In lizza per la corona, sabato 30 agosto a Riccione, ottantaquattro finaliste. A presentare la serata Sofia Bruscoli, non mancheranno ospiti famosi e la vincitrice 2024, Alessia dall’Osto

Per approfondire:

Milano, 29 agosto 2025 – Il conto alla rovescia partito: domani sabato 30 agosto, l’Opera Beach Club di Riccione ospiterà la Finale Nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025. A contendersi l’ambita corona ci sono 84 finaliste, selezionate per mesi in tutta la penisola. A rappresentare la bellezza della Lombardia ben otto giovani Miss pronte a portare sul palco di Miss Reginetta d’Italia personalità, sogni e talento. Ecco tutti i dettagli della serata.

Otto Miss della Lombardia

“Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni — ha detto il patron Alessio Forgetta — siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione”.

Otto Miss arrivano dalla Lombardia. Ecco chi sono: Noemi Spataro, 15 anni di Inzago (MI); Sofia Granelli, 18 anni di Mozzate (CO); Francesca Gerosa, 19 anni di Lecco; Viola Terracciano, 22 anni di Settala (MI); Emma Poli, 17 anni di Ghedi (BS); Laura Arrigoni, 22 anni di Darfo Boario Terme (BS); Carlotta Filippini, 18 anni di Pavone del Mella (BS); Giada Perico, 17 anni di Bonate Sopra (BG).

La presentatrice e gli ospiti

La serata sarà condotta dalla bellissima attrice e presentatrice Sofia Bruscoli affiancata dal noto volto del concorso Francesco Anania. Tra gli ospiti attesi un parterre di stelle del mondo dello spettacolo: la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz da “Italia’s Got Talent”, l’opinionista Jack Vanore tra i più apprezzati di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi e l’amata soubrette Miryea Stabile protagonista dei reality “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

Miss Reginetta d’Italia in carica

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta: Alessia Dall’Osto,19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, sarà lei a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025. 

