Turate, maxi tamponamento chiusa l'A9 in direzione Milano

Turate (Como), 23 dicembre 2024 - Mattinata difficile sulla A9, chiusa poco prima delle 8.30 a causa di un maxi tamponamento avvenuto un chilometro prima dell'uscita di Turate. Nello scontro sono stati coinvolti cinque autoveicoli.

I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre Appiano Gentile, Como e Tradate. Un automobilista è rimasto incastrato a bordo della sua auto ed è stato liberato solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco, sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso. Alla fine due persone sono state portate in ospedale, di 33 e 35 anni, il grave dei due è stato portato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo. L'autostrada è rimasta chiusa in direzione sud, verso Milano, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti. Solo alle ore 9.05 ha riaperto una corsia, ma nel tratto si sono formate lunghe code.